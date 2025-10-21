"Interrogati senza un legale e deportati": il racconto di un tifoso del Napoli a Eindhoven
180 i tifosi del Napoli fermati dalle forze dell'ordine, interrogati e poi costretti a lasciare Eindhoven. Questo quanto avvenuto alla vigilia di Psv-Napoli, sfida valida per la terza giornata della fase di campionato della Champions League. "Ci volevamo bere una birra e siamo stati respinti senza avere fatto nulla, dopo avere speso soldi per i biglietti, che non ci verranno rimborsati, ma la cosa più grave è che non potremo vedere il nostro Napoli". Queste le dichiarazioni di Fabio, uno dei 180 tifosi, ai mcirofoni dell'ANSA.
"Scandaloso: annullati i biglietti senza aver fatto niente"
Fabio prosegue il proprio racconto della serata: "Siamo arrivati in città in auto, volevamo andare a bere una birra quando, dopo essere entrati in un parcheggio la polizia ci ha circondati impedendoci di poterci allontanare. Ci hanno perquisiti e identificati senza che avessimo fatto nulla. Ci hanno trattato come criminali". 50 anni, il tifoso, residente nella zona flegrea, ha quindi dichiarato: "Ci hanno letteralmente deportati in un ufficio di polizia locale in cui siamo stati interrogati senza la presenza di un legale, prima di essere invitati, con un provvedimento ad abbandonare la città. Ci sono stati annullati i biglietti della partita ma non abbiamo fatto nulla di pericoloso: volevamo solo berci una birra. La polizia locale ci ha anche minacciati, dicendo che la polizia italiana, avrebbe dovuto procedere con un daspo nei nostri confronti. Scandaloso, abbiamo speso soldi, non abbiamo fatto nulla e ciononostante non ci è stato concesso di vedere la partita".