"Interrogati senza un legale e deportati": il racconto di un tifoso del Napoli a Eindhoven

"Scandaloso: annullati i biglietti senza aver fatto niente"

Fabio prosegue il proprio racconto della serata: "Siamo arrivati in città in auto, volevamo andare a bere una birra quando, dopo essere entrati in un parcheggio la polizia ci ha circondati impedendoci di poterci allontanare. Ci hanno perquisiti e identificati senza che avessimo fatto nulla. Ci hanno trattato come criminali". 50 anni, il tifoso, residente nella zona flegrea, ha quindi dichiarato: "Ci hanno letteralmente deportati in un ufficio di polizia locale in cui siamo stati interrogati senza la presenza di un legale, prima di essere invitati, con un provvedimento ad abbandonare la città. Ci sono stati annullati i biglietti della partita ma non abbiamo fatto nulla di pericoloso: volevamo solo berci una birra. La polizia locale ci ha anche minacciati, dicendo che la polizia italiana, avrebbe dovuto procedere con un daspo nei nostri confronti. Scandaloso, abbiamo speso soldi, non abbiamo fatto nulla e ciononostante non ci è stato concesso di vedere la partita".