Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Champions League, il Barcellona a valanga sull'Olympiakos: tripletta di Fermin Lopez© Getty Images

Champions League, il Barcellona a valanga sull'Olympiakos: tripletta di Fermin Lopez

Gli uomini di Flick dominano la sfida casalinga contro i greci: in gol anche Yamal e Rashford (doppietta)
2 min

La terza giornata della fase campionato di Champions League parte con le prime due sfide: il Barcellona ha sconfitto nettamente l'Olympiakos all'Estadio Olimpico di Barcellona, con il punteggio di 6-1, mentre il match tra Kairat e Pafos si è chiuso sullo 0-0. Alle ore 21 le altre gare, tra le quali spiccano le sfide tra Arsenal e Atletico Madrid, Bayer Leverkusen-Psg, Copenaghen-Dortmund, Newcastle-Benfica e Villarreal-Manchester City. 

Champions League, la classifica

Fermin Lopez trascina il  Barcellona 

Il Barcellona batte l'Olympiakos 6-1 nella terza giornata della fase campionato della Champions League. Gli uomini di Flick dominano la sfida e sfruttano la grande giornata di Fermin Lopez, autore di una splendida tripletta: due reti nel primo tempo e una nella ripresa. Lamal trasforma un calcio di rigore, mentre Rashford chiude la gara con una doppietta. Con questo successo i blaugrana si portano a quota sei in classifica, con due vittorie e una sconfitta nei primi tre turni. Si è conclusa a reti inviolate la sfida tra i kazaki del Kairat Almaty (in superiorità numerica dal sesto del primo tempo per l'espulsione di Correja) e i greci del Pafos. 

Barcellona-Olympiakos, tabellino e statistiche

Kairat-Pafos, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, il calendarioChampions, la classifica

Champions, i migliori video