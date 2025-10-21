Champions League, il Barcellona a valanga sull'Olympiakos: tripletta di Fermin Lopez

La terza giornata della fase campionato di Champions League parte con le prime due sfide: il Barcellona ha sconfitto nettamente l'Olympiakos all'Estadio Olimpico di Barcellona, con il punteggio di 6-1, mentre il match tra Kairat e Pafos si è chiuso sullo 0-0. Alle ore 21 le altre gare, tra le quali spiccano le sfide tra Arsenal e Atletico Madrid, Bayer Leverkusen-Psg, Copenaghen-Dortmund, Newcastle-Benfica e Villarreal-Manchester City.

Champions League, la classifica

Fermin Lopez trascina il Barcellona

Il Barcellona batte l'Olympiakos 6-1 nella terza giornata della fase campionato della Champions League. Gli uomini di Flick dominano la sfida e sfruttano la grande giornata di Fermin Lopez, autore di una splendida tripletta: due reti nel primo tempo e una nella ripresa. Lamal trasforma un calcio di rigore, mentre Rashford chiude la gara con una doppietta. Con questo successo i blaugrana si portano a quota sei in classifica, con due vittorie e una sconfitta nei primi tre turni. Si è conclusa a reti inviolate la sfida tra i kazaki del Kairat Almaty (in superiorità numerica dal sesto del primo tempo per l'espulsione di Correja) e i greci del Pafos.

