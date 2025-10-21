Il Var annulla il gol all'Olympiacos ma gli concede il rigore contro il Barça: cosa è successo

Al Montjuic l'Olympiacos riapre la sfida contro il Barcellona in un modo un po' rocambolesco. Dopo la doppietta nel primo tempo di Fermin Lopez , sembrava tutto in discesa per i blaugrana nella terza giornata di Champions League . Nella ripresa però, la squadra greca rientra bene e mette sotto pressione la difesa di Hansi Flick. Il riferimento offensivo è El Kaabi , eroe della finale di Atene di Conference League contro la Fiorentina. Traversone in mezzo per l'attaccante che prova ad andarci di testa ma viene anticipato dal gomito di Eric Garcia in piena aerea, ma per l'arbitro non c'è nulla.

L'Olympiacos riapre la sfida contro il Barcellona: El Kaabi segna due volte

Il direttore di gara fa continuare l'azione e Podence è il primo ad arrivare sul pallone, la mette con il mancino in mezzo dove c'è ancora una volta El Kaabi. Stavolta non c'è nessun braccio a levargli la gioia del primo gol in carriera in Champions League. L'Olympiacos dunque accorcia le distanze, il pallone è di nuovo a centrocampo, ma l'arbitro interrompe tutto perché viene richiamato dal Var. Con l'on field review si accorge del tocco di braccio di Eric Garcia, dunque annulla il gol di El Kaabi arrivato subito dopo e assegna il calcio di rigore in favore dei greci. Sul dischetto di presenta sempre l'attaccante marocchino, Szczesny intuisce il lato, ma il pallone colpisce il palo ed entra.