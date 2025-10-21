Corriere dello Sport.it
martedì 21 ottobre 2025
Capello spietato, che attacco al Napoli in diretta tv: "Squadra senza cuore. E Conte mi sorprende, mai visto così"

L'ex tecnico ci va giù duro dopo la pesante sconfitta in Champions contro il Psv: "Il tecnico lo vedo moscio, è la cosa che mi preoccupa di più"
2 min

Il Napoli subisce una dura lezione in Champions ad Eindhoven contro il Psv ed esce travolto e umiliato per 6-2. Il commento negli studi di Sky Sport di Capello non è affatto tenero: "Erano anche partiti bene ma poi sono stati sommersi dal dinamismo del Psv ma soprattutto mi ha colpito vedere un Napoli senza ritmo: non aggrediva e non partecipava alla fase difensiva, una squadra senza cuore".

Capello spietato su Conte: "Mai visto così mogio"

L'ex tecnico di Roma e Juve ha poi sottolineato l'atteggiamento di Conte in panchina, quasi irriconoscibile: "È stata una tristezza vedere una squadra così perché mai avrei pensato di vedere un Napoli così fragile. Un Napoli, tra l'altro che è allenato da un tecnico determinato e feroce come Conte. E vedere Antonio così mogio e rassegnato in panchina fin dall’inizio mi ha colpito molto: non vederlo vivo come al solito mi ha fatto davvero strano. Il Psv stasera andava al doppio rispetto al Napoli".

"Un Napoli senza voglia"

Infine l'attacco al Napoli: "Non vedo voglia e determinazione in campo ma la cosa incredibile è che non vedo nemmeno Conte incazzato, determinato e infuriato nel vedere i giocatori che non corrono in campo. Non l’ho mai visto così moscio in panchina, Non si capisce questo atteggiamento suo e di tutta la squadra. E sono già quattro sconfitte in stagione...".

