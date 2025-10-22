Boban e l'analisi che bacchetta Conte: "Nove calciatori nuovi? Ma se gioca solo De Bruyne..."

"I nove giocatori nuovi citati da Conte non c'entrano nulla con questa sconfitta". Zvonimir Boban non è affatto d'accordo con il tecnico del Napoli che, subito dopo la disfatta contro il Psv in Champions, ha evidenziato come uno dei problemi della stagione partenopea sia la rivoluzione effettuata in estate con nove nuovi innesti in rosa . "Sono stato giocatore anche io e so perfettamente quanto sia importante lo zoccolo duro e Conte ha mantenuto quattrordici giocatori dalla precedente annata. Io tutto questo problema dei nuovi acquisti proprio non lo vedo. Spiegatemi: a parte De Bruyne chi gioca dei nuovi? Ve lo dico io: nessuno. Quindi io non vedo questo dramma nell'arrivo dei nuovi. Se questi ragazzi si comportano bene, dove sta il problema? Mi parlate di Beukema ma stasera lì dietro ha sbagliato Buongiorno, non Beukema", ha detto l'ex fenomeno del calcio mondiale negli studi di Sky Sport.

L'esempio di Boban e il confronto tra Baggio e De Bruyne

Boban poi fa un esempio che riguarda Capello, anche lui presente in studio: "Fabio ha preso Baggio, che è molto più forte di De Bruyne, e non lo faceva giocare. Ma lui lo sapeva che aveva bisogno di riposo, quindi il problema non esisteva. La verità è che la difesa del Napoli non è protetta dai centrocampisti perché la mediana è leggerissima e Gilmour non ha il fisico. Lui ha una buona visione di gioco ma non riesce a fare da filtro. Lo dovrebbe fare Anguissa che invece non l'ha fatto. E pure tutti gli altri erano scollati e lontani. Sull'autogol di Buongiorno McTominay prova a fare un movimento che non è il suo e alla lunga tutte queste cose le paghi, come è accaduto contro il Psv", ha concluso un Boban decisamente indispettito.