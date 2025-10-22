Schouten rincara la dose dopo Psv-Napoli: "Avremmo potuto segnare otto gol"

L'ex Bologna Schouten dopo Psv-Napoli: "Avremmo potuto segnare otto gol"

Intercettato dai microfoni di Ziggo Sport dopo Psv-Napoli, Jerdy Schouten ha commentato così il risultato maturato al termine del match valevole per la terza giornata della League Phase di Champions: "È stata una serata fantastica per noi. Abbiamo faticato un po' nei primi quindici minuti, ma poi abbiamo dominato la partita. Avremmo potuto segnare otto gol - ha sottolineato l'ex Bologna -. Sono davvero orgoglioso. Il trend positivo? Dipende anche dalla fiducia. Le ultime partite ci hanno fatto bene. Si vede chiaramente che siamo disposti a correre più rischi. Fa parte di noi. La prossima con il Feyenoord? Potremmo anche festeggiare semplicemente divertendoci insieme, ma dobbiamo voltare pagina rapidamente".