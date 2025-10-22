Schouten rincara la dose dopo Psv-Napoli: "Avremmo potuto segnare otto gol"
Serata da dimenticare per il Napoli di Antonio Conte, uscito con le ossa rotte dal "Philips Stadion" di Eindhoven, al termine della sfida di Champions League con il Psv. Nel post partita, gioia ed emozione nello spogliatoio di Peter Bosz, con l'ex Bologna Schouten che non ha certo nascosto la sua soddisfazione per il 6-2 finale.
Intercettato dai microfoni di Ziggo Sport dopo Psv-Napoli, Jerdy Schouten ha commentato così il risultato maturato al termine del match valevole per la terza giornata della League Phase di Champions: "È stata una serata fantastica per noi. Abbiamo faticato un po' nei primi quindici minuti, ma poi abbiamo dominato la partita. Avremmo potuto segnare otto gol - ha sottolineato l'ex Bologna -. Sono davvero orgoglioso. Il trend positivo? Dipende anche dalla fiducia. Le ultime partite ci hanno fatto bene. Si vede chiaramente che siamo disposti a correre più rischi. Fa parte di noi. La prossima con il Feyenoord? Potremmo anche festeggiare semplicemente divertendoci insieme, ma dobbiamo voltare pagina rapidamente".