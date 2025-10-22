Corriere dello Sport.it
Champions League, Osimhen show: il Galatasaray affonda il Bodo

L'ex attaccante del Napoli trascina i turchi contro i norvegesi incubo di Roma e Lazio. Frenata per il Qarabag, sconfitto dall'Athletic Bilbao
2 min
TagsChampions LeagueosimhenGalatasaray

Il mercoledì del terzo turno di Champions League si è aperto con i due anticipi di Bilbao e Istanbul, con i padroni di casa dell'Athletic e del Galatasaray che si impongono rispettivamente sul Qarabag e su quel Bodo già spauracchio di Roma e Lazio in Europa.

Champions League, la classifica

Athletic di rimonta, Gala nel segno di Osimhen

I baschi si impongono in rimonta sulla sorpresa azera, che si presentava al San Mamés a punteggio pieno e che dopo neanche un giro di lancette si era portata avanti grazie a Leandro Andrade: nel finale di tempo il pari di Guruzeta e a metà ripresa il gol del sorpasso di Navarro, prima del tris firmato nel finale ancora da Guruzeta per il successo spagnolo.

Per i turchi successo netto nel segno di Osimhen, che, quasi ad acuire i rimpianti del Napoli, travolto ad Eindhoven dal Psv, firma una doppietta nel giro di mezz'ora (3' e 33') indirizzando il match con i norvegesi. Nel secondo tempo il tris di Akgun, prima del punto della bandiera scandinava di Helmersen.

Athletic-Qarabag 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Galatasaray-Bodo 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

 

 

 

Tutte le news di Champions League

