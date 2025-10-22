Champions League, Osimhen show: il Galatasaray affonda il Bodo
Il mercoledì del terzo turno di Champions League si è aperto con i due anticipi di Bilbao e Istanbul, con i padroni di casa dell'Athletic e del Galatasaray che si impongono rispettivamente sul Qarabag e su quel Bodo già spauracchio di Roma e Lazio in Europa.
Champions League, la classifica
Athletic di rimonta, Gala nel segno di Osimhen
I baschi si impongono in rimonta sulla sorpresa azera, che si presentava al San Mamés a punteggio pieno e che dopo neanche un giro di lancette si era portata avanti grazie a Leandro Andrade: nel finale di tempo il pari di Guruzeta e a metà ripresa il gol del sorpasso di Navarro, prima del tris firmato nel finale ancora da Guruzeta per il successo spagnolo.
Per i turchi successo netto nel segno di Osimhen, che, quasi ad acuire i rimpianti del Napoli, travolto ad Eindhoven dal Psv, firma una doppietta nel giro di mezz'ora (3' e 33') indirizzando il match con i norvegesi. Nel secondo tempo il tris di Akgun, prima del punto della bandiera scandinava di Helmersen.
Athletic-Qarabag 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Galatasaray-Bodo 3-1: cronaca, tabellino e statistiche