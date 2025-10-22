Tudor e la battuta su Vlahovic prima di Real-Juve: "Se è pronto? Beh se non lo è qui...". In studio scoppiano tutti a ridere

Juve, la battuta di Tudor su Vlahovic al Bernabeu

Queste le dichirazioni del tecnico dei bianconeri sull'attaccante serbo: "Vlahovic è un giocatore di qualità della rosa, quando ha giocato ha fatto spesso gol. Le ultime tre partite le ha giocate David, ha fatto bene ma nonha fatto gol. Dusan ci sta, poi Openda in campio aperta, vediamo...Queste sono le scelte. I giocatori sono pronti. E se non sono pronti qua non so quando lo saranno..." I presenti a bordocampo, ovvero Claudio Marchisio, Paolo Cannavaro e Clarence Seedorf hanno reagito con una risata prima di chiudere l'intervista.