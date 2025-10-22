Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tudor e la battuta su Vlahovic prima di Real-Juve: "Se è pronto? Beh se non lo è qui...". In studio scoppiano tutti a ridere

Le parole dell'allenatore dei bianconeri sull'attaccante serbo al Bernabeu
1 min
TagsTudorvlahovicJuventus

Intervistato ai microfoni di Amazon Prime Video prima di Real Madrid-Juventus, match valido per la terza giornata della fase campionato di Champions League, Igor Tudor ha parlato di Dusan Vlahovic.

Juve, la battuta di Tudor su Vlahovic al Bernabeu

Queste le dichirazioni del tecnico dei bianconeri sull'attaccante serbo: "Vlahovic è un giocatore di qualità della rosa, quando ha giocato ha fatto spesso gol. Le ultime tre partite le ha giocate David, ha fatto bene ma nonha fatto gol. Dusan ci sta, poi Openda in campio aperta, vediamo...Queste sono le scelte. I giocatori sono pronti. E se non sono pronti qua non so quando lo saranno..." I presenti a bordocampo, ovvero Claudio Marchisio, Paolo Cannavaro e Clarence Seedorf hanno reagito con una risata prima di chiudere l'intervista.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League