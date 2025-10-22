"Alla Juve manca cuore o personalità? Specificalo!", battibecco in studio tra Di Canio e Padovano prima di Real-Juve

"Devi essere preciso, cosa manca alla Juve: cuore o personalità?". "Ma fai come ti pare!". Botta e risposta negli studi di Sky Sport tra Paolo Di Canio e Michele Padovano prima del big match del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus. Al centro della discussione la mancanza di leadership della squadra di Tudor in alcuni momenti della stagione fin qui disputata. "Come potete dire che la Juve non ha messo cuore e rabbia? Avete visto la partita con l’Inter e con il Dortmund? Magari a Como non si è visto ma il problema è stato più tattico che emotivo perché ha preso troppi gol. Ma, ripeto, a parte Como il cuore ce l’ha sempre messo. In generale noi ci siamo soffermati su come se questa squadra non avesse mai messo l’anima nelle partite che ha giocato e non è così secondo me". Così Paolo Di Canio ha fatto partire la discussione in studio che si è accesa subito con la pronta risposta dell'ex Juve Padovano: "Io lo confermo e lo ribadisco: non solo a Como, anche a Verona la Juve ha sbagliato atteggiamento".