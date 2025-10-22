Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La classifica di Champions League aggiornata dopo le partite di Juve e Atalanta: cosa cambia

Dopo gli incontri del mercoledì per il terzo turno della fase campionato ci sono cinque squadre a punteggio pieno: bianconeri fuori dalle prime ventiquattro
2 min
TagsChampions League

Si è conclusa con le gare del mercoledì la terza giornata della League Phase di Champions League: la classifica dice che ci sono soltanto cinque squadre a punteggio pieno, tra cui anche l'Inter. Ma come cambia il tabellone dopo i risultati di Atalanta e Juventus?

Come cambia la classifica di Champions League dopo la terza giornata

La squadra di Ivan Juric non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro lo Slavia Praga a Bergamo, ma resta in zona play-off, più precisamente al diciassettesimo posto.

Juve fuori dalle prime ventiquattro

Appena fuori, invece, la Juventus dopo la sconfitta di misura contro il Real Madrid al Bernabeu e in virtù degli altri risultati è fuori dalle prime ventiquattro e ad oggi sarebbe eliminata: PER VEDERE LA CLASSIFICA CLICCA QUI!

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Champions, il calendarioChampions, i marcatori