La classifica di Champions League aggiornata dopo le partite di Juve e Atalanta: cosa cambia
Dopo gli incontri del mercoledì per il terzo turno della fase campionato ci sono cinque squadre a punteggio pieno: bianconeri fuori dalle prime ventiquattro
Si è conclusa con le gare del mercoledì la terza giornata della League Phase di Champions League: la classifica dice che ci sono soltanto cinque squadre a punteggio pieno, tra cui anche l'Inter. Ma come cambia il tabellone dopo i risultati di Atalanta e Juventus?
Come cambia la classifica di Champions League dopo la terza giornata
La squadra di Ivan Juric non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro lo Slavia Praga a Bergamo, ma resta in zona play-off, più precisamente al diciassettesimo posto.
Juve fuori dalle prime ventiquattro
Appena fuori, invece, la Juventus dopo la sconfitta di misura contro il Real Madrid al Bernabeu e in virtù degli altri risultati è fuori dalle prime ventiquattro e ad oggi sarebbe eliminata: PER VEDERE LA CLASSIFICA CLICCA QUI!