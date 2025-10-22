Si è conclusa con le gare del mercoledì la terza giornata della League Phase di Champions League: la classifica dice che ci sono soltanto cinque squadre a punteggio pieno , tra cui anche l' Inter . Ma come cambia il tabellone dopo i risultati di Atalanta e Juventus ?

Come cambia la classifica di Champions League dopo la terza giornata

La squadra di Ivan Juric non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro lo Slavia Praga a Bergamo, ma resta in zona play-off, più precisamente al diciassettesimo posto.

Juve fuori dalle prime ventiquattro

Appena fuori, invece, la Juventus dopo la sconfitta di misura contro il Real Madrid al Bernabeu e in virtù degli altri risultati è fuori dalle prime ventiquattro e ad oggi sarebbe eliminata: PER VEDERE LA CLASSIFICA CLICCA QUI!