23:44

Tudor parla a Sky Sport

"I ragazzi sono dispiaciuti, perché sentivano di aver meritato almeno un gol. C’è rammarico, certo, ma la strada è quella giusta. Abbiamo fatto una buona partita: siamo delusi e arrabbiati per la sconfitta, ma ora dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio per la sfida con la Lazio".

23:35

Tudor e l'analisi del gol preso

"È stata una giocata di bravura individuale: è riuscito a calciare pur essendo circondato da tre uomini. Quando sei dentro l’area, il rischio c’è sempre. Poi è stato anche fortunato che il rimpallo sia finito sui piedi di Bellingham. Ma, in fondo, se nessuno sbagliasse mai, le partite finirebbero tutte 0-0".

23:33

Tudor: "Vi dico cosa non mi è piaciuto"

"Negli ultimi due anni si è costruita una squadra nuova: tanti giocatori si sono ritrovati insieme e, in certi momenti, è mancato un po’ di peso specifico, qualche campione di riferimento nello spogliatoio. Da quando sono qui, l’approccio è stato sbagliato poche volte. Questa squadra ha punti forti e punti deboli, ma va sostenuta: la strada intrapresa è quella giusta. Siamo sempre parte della storia di questo club, ma i paragoni continui col passato non aiutano. C’è qualcosa che non mi è piaciuto? Diciamo che è mancato un po’ tutto: la voglia c’era, anche quando avevamo la palla, ma dopo aver corso tanto manca un po’ di lucidità nelle scelte. Dipende anche da chi hai di fronte e dall’abitudine a giocare a questo livello: qui siamo davvero al massimo del calcio mondiale. Nonostante la sconfitta, esco contento e fiducioso: anche i ragazzi hanno avuto buone sensazioni, anche se ovviamente dispiace sempre uscire battuti".

23:31

Tudor a Prime

Nel post partita, ecco le parole di Igor Tudor a Prime Video: "C’è rammarico per non aver portato a casa almeno un punto, perché lo avremmo meritato. Di fronte avevamo dei fuoriclasse, giocatori che saltano l’uomo con una facilità impressionante, ma nonostante questo avremmo sicuramente meritato un gol. I ragazzi sono dispiaciuti. L’approccio è stato buono, poi abbiamo sofferto — ma contro avversari così è normale. Dispiace solo non essere riusciti a concretizzare. Per quanto riguarda i leader, credo che debbano esserlo tutti. Da questo punto di vista siamo ancora un po’ indietro rispetto a ciò che vorrei: dobbiamo crescere, e tanto, anche sotto questo aspetto".

23:18

Champions League, i risultati della serata

Risultati delle partite della terza giornata di Champions League giocate oggi: Galatasaray-Bodo Glimt 3-1 Athletic Bilbao-Qarabaq 3-1 Real Madrid-Juventus 1-0 Atalanta-Slavia Praga 0-0 Chelsea-Ajax 5-1 Sp.Lisbona-Marsiglia 2-1 Monaco-Tottenham 0-0 Eintracht-Liverpool 1-5 Bayern Monaco-Brugge 4-0.

22:59

Juve, che peccato

La sconfitta non cancella l'ottima prestazione dei bianconeri al Bernabeu. Qui tutta la diretta del match.

22:55

Juve ko a Madrid, ora parla Tudor

Juve sconfitta al Bernabeu, vince il Real con un gol di Bellingham. Ora le parole del tecnico bianconero, Igor Tudor.

Sala stampa del Bernabeu - Madrid