Di Canio contro Openda: “Ma che tiro ha fatto? Sembrava un…”

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per come è arrivata. La Juve esce dal Bernabeu con ottime sensazioni ma senza punti. Colpa (in parte) di un errore nel finale di Openda che ha avuto sul suo sinistro la palla per il pareggio in pieno recupero. Paolo Di Canio , dagli studi di Sky Sport, ha evidenziato l’errore determinante dell’attaccante: “Mi è piaciuta la prestazione bianconera ma Openda ha avuto la paura di prendersi la gloria di un pareggio che su questo campo sarebbe stato importantissimo”.

L'accusa di Di Canio a Openda: "Altro che piatto, la sua conclusione è stata un piattino"

L’ex attaccante ha poi proseguito la sua analisi: “Openda ha perso troppo tempo per tirare e alla fine ha effettuato una conclusione troppo timida. Purtroppo bene la squadra sul piano tattico ma poi arrivi lì davanti e non riesci a metterci la dovuta cattiveria. La Juve ha fatto il calcio e la partita che doveva fare. Alla fine il pari ci poteva stare ma quel tiro di Openda grida vendetta: ci mette troppo tempo a calciare e ha voluto piazzare, lui doveva essere più cattivo e invece è abituato a giocare un calcio disincantato nel Lipsia. Quello che ha fatto è stato un piattino, non un piatto forte. Comunque non voglio gettare la croce addosso a un giocatore che gioca anche poco in questa squadra, resta la buona impressione e un dubbio: è facile giocare così contro il Real, ovviamente devono fare un’altra partita contro le squadre meno attrezzate”, ha concluso Di Canio.