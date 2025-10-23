De Zerbi attacca l'arbitro, ma c'è chi non è d'accordo: "Il Marsiglia ha perso per colpa sua"
Roberto De Zerbi non ci sta. Dal vantaggio francese firmato Paixao all'espulsione di Emerson Palmieri prima dell'intervallo, fino ad arrivare alla beffa finale targata Alisson Santos. Marsiglia ko a Lisbona contro i padroni di casa dello Sporting, ma non mancano le polemiche al triplice fischio della sfida di Champions League. Furioso il tecnico italiano, che ha contestato l'operato dell'arbitro Obrenovic, proprio come era accaduto a Madrid dopo il match con il Real.
De Zerbi furioso con l'arbitro dopo Sporting-Marsiglia: "Non mi è piaciuto"
Così Roberto De Zerbi al termine di Sporting-Marsiglia: "Penso che anche in 10 uomini non abbiamo sofferto molto - ha sottolineato l'allenatore bresciano ai microfoni di Canal+ -. Abbiamo subito un gol dopo un dribbling, ma loro non hanno avuto grandi occasioni. Aguerd ha anticipato e il giocatore dello Sporting si è trovato davanti alla porta. Hanno schierato giocatori di qualità e freschi. Ero abbastanza tranquillo, anche con un giocatore in meno. A mio parere, abbiamo pagato gli errori arbitrali, non mi è piaciuto il modo in cui è stata arbitrata la partita. Non credo che l'arbitro sia stato bravo in questa partita".
Nasri duro contro De Zerbi: "Sostituzioni poco coraggiose"
C'è, però, chi non è d'accordo con il punto di vista di Roberto De Zerbi. Tra questi, sicuramente Samir Nasri, ex centrocampista dell'OM e della nazionale francese, interpellato da Canal+ a margine del 2-1 maturato a Lisbona: "La partita non è stata persa per colpa dell'arbitro, - ha affermato con chiarezza l'ex Arsenal - perché penso anche che le sostituzioni di Roberto De Zerbi siano state poco coraggiose. Non hai peso in attacco e ti ritrovi con solo giocatori difensivi".