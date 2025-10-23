De Zerbi attacca l'arbitro, ma c'è chi non è d'accordo: "Il Marsiglia ha perso per colpa sua"

De Zerbi furioso con l'arbitro dopo Sporting-Marsiglia: "Non mi è piaciuto"

Così Roberto De Zerbi al termine di Sporting-Marsiglia: "Penso che anche in 10 uomini non abbiamo sofferto molto - ha sottolineato l'allenatore bresciano ai microfoni di Canal+ -. Abbiamo subito un gol dopo un dribbling, ma loro non hanno avuto grandi occasioni. Aguerd ha anticipato e il giocatore dello Sporting si è trovato davanti alla porta. Hanno schierato giocatori di qualità e freschi. Ero abbastanza tranquillo, anche con un giocatore in meno. A mio parere, abbiamo pagato gli errori arbitrali, non mi è piaciuto il modo in cui è stata arbitrata la partita. Non credo che l'arbitro sia stato bravo in questa partita".

Nasri duro contro De Zerbi: "Sostituzioni poco coraggiose"

C'è, però, chi non è d'accordo con il punto di vista di Roberto De Zerbi. Tra questi, sicuramente Samir Nasri, ex centrocampista dell'OM e della nazionale francese, interpellato da Canal+ a margine del 2-1 maturato a Lisbona: "La partita non è stata persa per colpa dell'arbitro, - ha affermato con chiarezza l'ex Arsenal - perché penso anche che le sostituzioni di Roberto De Zerbi siano state poco coraggiose. Non hai peso in attacco e ti ritrovi con solo giocatori difensivi".