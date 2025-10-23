La Champions è il contrario della Serie A: il dato completamente opposto che fa riflettere

Champions League, è record di gol segnati in una sola giornata: il dato che fa riflettere la Serie A

71 reti realizzate in 18 partite giocate. È record per la Champions League in una singola giornata, seppur con due gare in più rispetto al format precedente. Mai, sottolinea la Uefa, erano stati segnati tanti gol. Finora, infatti, la formula "campionato" era arrivata a toccare quota 67 gol in 18 incontri disputati, in occasione della prima giornata dell'edizione 2025/26, come la quinta dell'anno precedente, poco oltre i 64 dell'ottava dell'edizione 2023/24. Con otto gironi da quattro squadre ciascuno, invece, la più prolifica tra le giornate era stata la prima della Champions 2000-2001, caratterizzata da un Milan-Besiktas 4-1, un Amburgo-Juve 4-4 e uno Shakhtar-Lazio 0-3. Nel terzo turno di questa Champions League, ben sei partite hanno offerto cinque o più gol: dalle goleade di Chelsea e Liverpool, capaci di farne 5, ai sei gol segnati da Psv e Barcellona, fino ad arrivare alle sette reti inflitte dal Psg al malcapitato Bayer Leverkusen. Soltanto tre le partite finite a reti bianche. Tutto questo, a pochi giorni dal record negativo della nostra Serie A: appena 11 reti realizzate in 10 gare, con quattro sfide terminate sullo 0-0. Anche peggio del "primato" precedente, con soli 13 gol fatti nell'undicesima giornata del campionato 2004/05, nella nona del 2010/11, nella trentaduesima del 2017/18 e nel secondo turno del 2022/23. Un dato che deve necessariamente far riflettere, per il presente e il futuro del calcio italiano.