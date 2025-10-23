Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
L'Atalanta gioca a mosca ceka. Montagna di occasioni, ma zero gol

Lo 0-0 con lo Slavia tiene la Dea in piena zona playoff, però il quinto pareggio stagionale conferma quanto la squadra debba concretizzare la mole di gioco offensivo. Confortano Juric l'ottima prestazione di De Ketelaere e Lookman in crescendo
Xavier Jacobelli
1 min
E cinque. Lo 0-0 con lo Slavia Praga sigilla il quinto pareggio stagionale dell'Atalanta in 10 partite stagionali, fra campionato e Champions dove, dopo i primi tre turni, la Dea si ritrova in piena zona playoff. E questo è positivo. Di negativo, ma la squadra può e deve certamente m

