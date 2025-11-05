Carragher stuzzica, Bale lo gela in diretta tv: la risposta alla provocazione è geniale

Gareth Bale show in diretta tv sulla CBS . Il fuoriclasse gallese, che si è ritirato dal calcio giocato nel gennaio 2023, era seduto in studio insieme a Thierry Henry , Micah Richards e alla conduttrice Kate Abdo quando Jamie Carragher , inviato a Liverpool con Peter Schmeichel per assistere alla sfida tra i Reds e il Real Madrid , è intervenuto in diretta da Anfield .

Carragher, Bale e il "fuoco di paglia" a San Siro contro l'Inter: lo sfottò è virale

Da lì ha stuzzicato Bale dicendo: "Domani andrò a vedere Manchester City-Dortmund (in programma stasera alle 21), così permetterò a Gareth di passare un'altra serata sulla mia sedia. Non vorrei che la sua presenza fosse solo un fuoco di paglia. Come quella volta a San Siro". Chiaro il riferimento a Inter-Tottenham 4-3 del 20 ottobre 2010, valida per la fase a gironi della Champions League, in cui Bale realizzò una tripletta dopo che i nerazzurri si erano portati avanti 4-0.

Bale a Carragher: "Quella volta a San Siro? Intendi quando ho vinto la Champions?"

Tempestiva e sarcastica la risposta di Bale: "Di quale partita sta parlando? Quella in cui abbiamo vinto la Champions League o l'altra?". "L'altra", nel dettaglio, è la finale contro l'Atletico Madrid, superato ai calci di rigore dal Real di Bale. Ululati e grida di Henry e Richards hanno preso il sopravvento mentre Bale, Carragher e Schmeichel se la ridevano di gusto. Un simpatico siparietto concluso da Richards con un invito a "salutare" gli inviati con una mano bene in vista: "Fate pure così. Solo cinque! Solo cinque!".