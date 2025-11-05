Corriere dello Sport.it
Psg, lungo stop per Hakimi: a rischio la Coppa d'Africa

Meno grave del previsto ma comunque serio l'infortunio alla caviglia per l'ex interista dopo l'entrataccia di Luis Diaz in Champions League
1 min
Meno grave del temuto, ma è comunque serio l'infortunio riportato da Achraf Hakimi durante il match di Champions League tra Psg e Bayern. L'entrata sconsiderata di Luis Diaz, costringerà comunque l'ex interista ad uno stop non breve.

 

 

Niente operazione, ma Coppa d'Africa a rischio

L'intervento incomprensibile di Luis Diaz, che aveva già firmato una doppietta per il Bayern e che gli è costato l'espulsione, ha procurato al giocatore marocchino una "rottura della sindesmosi con una lieve lesione del legamento deltoideo" e, stando a quanto riportato dallo spagnolo "Marca", pur non necessitando di intervento chirurgico, sarà lunga da guarire. Almeno due i mesi di stop, con Hakimi che a questo punto rischia seriamente di dover rinunciare alla Coppa d'Africa, ospitata in questa edizione proprio dal Marocco, di cui è giocatore simobolo, a partire dal 21 dicembre prossimo.

 

