Psg, lungo stop per Hakimi: a rischio la Coppa d'Africa

Niente operazione, ma Coppa d'Africa a rischio

L'intervento incomprensibile di Luis Diaz, che aveva già firmato una doppietta per il Bayern e che gli è costato l'espulsione, ha procurato al giocatore marocchino una "rottura della sindesmosi con una lieve lesione del legamento deltoideo" e, stando a quanto riportato dallo spagnolo "Marca", pur non necessitando di intervento chirurgico, sarà lunga da guarire. Almeno due i mesi di stop, con Hakimi che a questo punto rischia seriamente di dover rinunciare alla Coppa d'Africa, ospitata in questa edizione proprio dal Marocco, di cui è giocatore simobolo, a partire dal 21 dicembre prossimo.