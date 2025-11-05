Il più giovane a debuttare in Champions League? Ha quindici anni e gioca nell'Arsenal...

Quindici anni, dieci mesi, quattro giorni : Max Dowman dell' Arsenal è diventato il giocatore più giovane di sempre ad aver mai giocato una partita di Champions League . È entrato in campo al posto di Leandro Trossard al 72' di Slavia Praga-Arsenal , gara valida per la quarta giornata della fase campionato della massima competizione europea per club. I Gunners hanno vinto 3-0.

Chi è Dowman dell'Arsenal, il più giovane a debuttare in Champions League

Ala destra, piede mancino, Dowman ha battuto il record precedentemente stabilito nel 2020 dal tedesco Youssoufa Moukoko che, a 16 anni e 18 giorni, giocò in occasione di una sfida tra Borussia Dortmund e Zenit San Pietroburgo. Lo scorso agosto, a 15 anni e 234 giorni, Dowman è diventato il secondo giocatore più giovane nella storia a giocare in Premier League prendendo parte alla successo per 5-0 dell'Arsenal sul Leeds.