Capello, la previsione sull'Inter: "Certe volte mi da fastidio: si addormenta...". La replica di Chivu

Grazie ai gol di Lautaro Martinez e Carlos Augusto , l'Inter ha sconfitto il Kairat 2-1 , ottenendo la quarta vittoria consecutiva nella fase campionato della Champions League. Fabio Capello , prima della gara aveva chiesto ai nerazzurri di affrontare i kazaki con il massimo dell'impegno: "Certe volte l'Inter mi dà fastidio. Quando ha ritmo è fortissima, poi succedono cose stranissime dentro quella squadra per cui si rilassano. Ecco, quello mi dà fastidio e speriamo di non vederlo stasera".

Chivu, la risposta a Capello

Parlando con Chivu al termine del match, l'ex tecnico di Milan, Roma, Juve e Real Madrid, ha sentenziato: "A volte vi addormentate". Non si è fatta attendere la risposta del tecnico nerazzurro: "Ci serve qualità giusta e lucidità, oggi non le abbiamo trovate. Capisco, lo so, sono stato anche io calciatore, mi prendo la responsabilità di quello che non sono riuscito a trasmettere".