giovedì 6 novembre 2025
De Zerbi impazzisce con l'arbitro e lancia l'i pad: "Guarda qui..."

Il tecnico del Marsiglia è furibondo dopo aver rivisto l'azione del presunto calcio di rigore negato ai francesi contro l'Atalanta
1 min
MARSIGLIA (Francia) - Tutto concentrato nel giro di pochi secondi. Il tocco di mano di Ederson all'interno dell'area di rigore dell'Atalanta e il gol decisivo realizzato pochi istanti dopo da Samardzic che regala i tre punti alla formazione di Juric. Il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi, grazie ai suoi collaboratori, ha avuto modo di rivedere in panchina l'azione incriminata in area atalantina, e la sua reazione non è stata affatto tranquilla. Il tecnico del Marsiglia ha invitato a rivedere la dinamica dell'azione sul'Ipad presente sulla panchina francese. "Vieni qui, vieni a vederlo qui!". L'invito del tecnico non è stato recepito dall'arbitro che ha assegnato il gol dell'Atalanta di fatto negando il rigore al Marsiglia. 

