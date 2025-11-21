Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La Champions su Sky e Prime, dove si vedranno le altre coppe europee 

La Champions su Sky e Prime, dove si vedranno le altre coppe europee 

I due colossi televisivi continueranno a trasmettere il meglio del calcio internazionale: i dettagli
1 min
TagsChampionsskyprime

Affare fatto: il meglio del calcio europeo andrà in onda su Sky e NOW fino al 2031. Sky ha ottenuto i diritti per la trasmissione di 184 delle 203 partite a stagione di Champions League, di 189 partite di Europa League e 153 di Conference League. L'accordo vale per il quadriennio 2027-2031. Così Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia: “Siamo davvero orgoglios

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS