Conte ha le idee chiare: la mossa in attacco per blindare i playoff di Champions

NAPOLI - Squadra che vince, che ha battuto l’Atalanta , non si cambia in occasione di un’altra partita fondamentale. O magari si ritocca appena. Tradotto: Conte è orientato a confermare dal primo minuto anche oggi contro il Qarabag in Champions, gli undici uomini che hanno vinto per 3-1 sabato con l’Atalanta. A cominciare dal trio d’attacco: Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Tre facce, tre notizie da copertina: la prima è che sarà ancora 3-4-2-1 , non di certo una sorpresa alla luce delle dichiarazioni del signor Antonio in occasione della presentazione della partita. La seconda: la formula con i due amici David e Noa , due gol il brasiliano e uno l’olandese serviti alla Dea, è piaciuta a tal punto che dopo un lungo tirocinio Lang giocherà per la seconda volta consecutiva dall’inizio in pochi giorni (tre in totale in stagione considerando anche Lecce). La terza: Hojlund sta bene ed è pronto proprio come aveva detto Conte. E come lui anche Rrahmani: le rispettive sostituzioni nel secondo tempo con l’Atalanta erano orientare a dosare le energie, in virtù degli impegni precedenti con le nazionali e futuri con il Napoli.

Allenamento sotto la pioggia

A condizionare la rifinitura, ieri, è stato anche il meteo: sull’area di Castel Volturno, proprio come sul napoletano, s’è abbattuto un diluvio misto a un vento sferzante e gelido che ha complicato notevolmente il lavoro della squadra. A Napoli del resto piove da giorni - tempo clemente soltanto domenica - e la temperatura è crollata inesorabilmente, eppure il termometro all’interno del gruppo continua a segnare un clima mite a dispetto delle assenze ancor più numerose del solito: oltre agli infortunati Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku, Meret e Spinazzola, oggi mancheranno anche Marianucci e Mazzocchi, entrambi esclusi dalla lista Champions.

Le scelte di formazione

E così, dicevamo, Conte dovrebbe confermare in blocco o quasi la formazione che ha vinto con l’Atalanta, rimandando a domani ogni discorso relativo alla sfida in campionato di domenica con la Roma all’Olimpico: è troppo importante battere il Qarabag per il futuro in Champions ed evidentemente contro la Dea il tecnico ha colto aspetti interessanti e funzionali. Le scelte: Milinkovic-Savic in porta; Beukema, Rrahmani e Buongiorno nel tris di centrali; Di Lorenzo a destra e uno tra Gutierrez e Olivera a sinistra; Lobotka e McTominay a centrocampo; Neres e Lang alle spalle di Hojlund. La squadra, dopo aver trascorso la notte a casa come ormai abitudine sin dalla vigilia dell’Inter, si ritroverà a Castel Volturno stamattina per l’attivazione. E l’ultimo corridoio verso la Champions.