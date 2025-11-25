Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte ha le idee chiare: la mossa in attacco per blindare i playoff di Champions

L'allenatore del Napoli studia la strategia per battere il Qarabag: tutti i dettagli
Fabio Mandarini
3 min
TagsnapoliConteqarabag

NAPOLI - Squadra che vince, che ha battuto l’Atalanta, non si cambia in occasione di un’altra partita fondamentale. O magari si ritocca appena. Tradotto: Conte è orientato a confermare dal primo minuto anche oggi contro il Qarabag in Champions, gli undici uomini che hanno vinto per 3-1 sabato con l’Atalanta. A cominciare dal trio d’attacco: Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Tre facce, tre notizie da copertina: la prima è che sarà ancora 3-4-2-1, non di certo una sorpresa alla luce delle dichiarazioni del signor Antonio in occasione della presentazione della partita. La seconda: la formula con i due amici David e Noa, due gol il brasiliano e uno l’olandese serviti alla Dea, è piaciuta a tal punto che dopo un lungo tirocinio Lang giocherà per la seconda volta consecutiva dall’inizio in pochi giorni (tre in totale in stagione considerando anche Lecce). La terza: Hojlund sta bene ed è pronto proprio come aveva detto Conte. E come lui anche Rrahmani: le rispettive sostituzioni nel secondo tempo con l’Atalanta erano orientare a dosare le energie, in virtù degli impegni precedenti con le nazionali e futuri con il Napoli.  

Allenamento sotto la pioggia

A condizionare la rifinitura, ieri, è stato anche il meteo: sull’area di Castel Volturno, proprio come sul napoletano, s’è abbattuto un diluvio misto a un vento sferzante e gelido che ha complicato notevolmente il lavoro della squadra. A Napoli del resto piove da giorni - tempo clemente soltanto domenica - e la temperatura è crollata inesorabilmente, eppure il termometro all’interno del gruppo continua a segnare un clima mite a dispetto delle assenze ancor più numerose del solito: oltre agli infortunati Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Lukaku, Meret e Spinazzola, oggi mancheranno anche Marianucci e Mazzocchi, entrambi esclusi dalla lista Champions.  

Le scelte di formazione

E così, dicevamo, Conte dovrebbe confermare in blocco o quasi la formazione che ha vinto con l’Atalanta, rimandando a domani ogni discorso relativo alla sfida in campionato di domenica con la Roma all’Olimpico: è troppo importante battere il Qarabag per il futuro in Champions ed evidentemente contro la Dea il tecnico ha colto aspetti interessanti e funzionali. Le scelte: Milinkovic-Savic in porta; Beukema, Rrahmani e Buongiorno nel tris di centrali; Di Lorenzo a destra e uno tra Gutierrez e Olivera a sinistra; Lobotka e McTominay a centrocampo; Neres e Lang alle spalle di Hojlund. La squadra, dopo aver trascorso la notte a casa come ormai abitudine sin dalla vigilia dell’Inter, si ritroverà a Castel Volturno stamattina per l’attivazione. E l’ultimo corridoio verso la Champions.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Conte chiede il bis al NapoliNapoli-Qarabag, Gurbanov: "Serve coraggio"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS