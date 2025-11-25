Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Yildiz e la rivelazione in diretta tv: “Non sapevo che non avrei giocato…”

La stella della Juve è partito dalla panchina nella partita di Champions League contro il Bodo Glimt, poi l'ingresso nel secondo tempo e il premio di Mvp
2 min
Kenan Yildiz si conferma ancora una volta la stella che è: parte dalla panchina, entra nel secondo tempo, cambia completamente la partita e guida la Juve alla vittoria in casa del Bodo Glimt. Il primo gol scaturisce da una sua conclusione, nel secondo trova Miretti, autore dell'assist per McKennie, con una giocata spaziale, infine nel terzo si costruisce tutta l'azione in contropiede da solo, per poi far segnare in ribattuta David. In mezzo anche la gioata migliore di tutte con l'assist per Miretti, con il gol che però è stato annullato. In 45 minuti più recupero, conquista il premio di Mvp. 

Le parole di Yildiz dopo Bodo Glimt-Juve

Nel post partita, Yildiz ha commentato così la panchina iniziale e il premio: "Fino a poco prima della partita non sapevo che non avrei giocato, ma è una decisione del mister. Io volevo solo fare il meglio quando sono entrato. Io sono qui per la mia squadra e sono contento di aver aiutato un po'. Miretti si meritava il gol che gli hanno annullato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta".

 

 

