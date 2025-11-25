Yildiz e la rivelazione in diretta tv: “Non sapevo che non avrei giocato…”

Le parole di Yildiz dopo Bodo Glimt-Juve

Nel post partita, Yildiz ha commentato così la panchina iniziale e il premio: "Fino a poco prima della partita non sapevo che non avrei giocato, ma è una decisione del mister. Io volevo solo fare il meglio quando sono entrato. Io sono qui per la mia squadra e sono contento di aver aiutato un po'. Miretti si meritava il gol che gli hanno annullato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta".