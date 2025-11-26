Garanzia Conte e la cultura che non c'è: le assenze non sono un alibi
È il campo il tribunale del calcio. È il campo che emette le sentenze. E dopo le due settimane vissute da Napoli oltre l’orlo della crisi di nervi, la realtà ha detto che tutto era fortemente esagerato. Deformato. In pochi giorni, la squadra di Conte ha spazzato via prima l’Atalanta e poi il Qarabag che in Champions ha ancora gli stessi punti degli azzurri e che quest’anno per la prima volta non ha segnato in una partita europea. Il Qarabag ne aveva fatti tre al Benfica, due al Copenaghen, uno al Bilbao (nell’unica sconfitta fino a ieri), due al Chelsea di Maresca che è secondo in Premier e ieri sera ha asfaltato 3-0 il Barcellona di Yamal. Soprattutto, il Napoli ha dimostrato di essere squadra. Squadra vera. A dispetto non solo dei santi, ma soprattutto degli infortunati. Una sfilza di nomi che non finisce più. Sette e tutti di peso: De Bruyne, Meret, Anguissa, Lukaku, Gutierrez, Spinazzola, Gilmour.
Neres è la chiave del nuovo Napoli
Conte e i suoi non hanno fatto una piega. Tra sabato e martedì, hanno giocato due partite intense per dirla alla Arrigo Sacchi. Ieri era una sfida da dentro o fuori. Un bivio nella stagione azzurra. E il Napoli non ha tremato, non ha avuto il braccino. Anzi. Ha giocato. Ha sfoderato un Neres da urlo. Calciatore che sembra tagliato per questo ruolo, fa più male quando può puntare la porta. Il brasiliano ha sfiorato due gol che avrebbe fatto venir giù (metaforicamente) il Maradona ieri stretto attorno al suo Diego a cinque anni dalla morte. Neres è la chiave di questo nuovo Napoli. Dove tutti si fanno trovare pronti. È il segreto dei gruppi compatti. Il problema in Italia è che non c’è cultura della sconfitta, come ha detto pochi giorni fa Beppe Marotta. Ed è tragicamente vero. Tutto è crisi. Come se nello sport non si dovesse mai perdere. Ci sono i passaggi a vuoto. E ci sono i momenti in cui si smarrisce il filo, o semplicemente bisogna prendere fiato e riorganizzarsi. Anche perché provateci voi a giocare senza quei sette.
Infortuni Napoli, non è cultura dell'alibi: è realtà
Velasco ci perdonerà se parliamo anche degli assenti. Non è cultura degli alibi, è realtà. Conte non ha torto quando ricorda che a questo Napoli mancano i calciatori. E alcune assenze si sentono più di altre. Su tutte quella di Kevin De Bruyne di cui si parla pochissimo. Eppure è stato lui il pezzo pregiato della campagna acquisti estiva, lui il nome che ha autorizzato i sogni a occhi aperti dei tifosi e anche le previsioni sbilanciate degli addetti ai lavori. Ieri, la sua assenza si è sentita eccome. Si è sentita quando sia Lang sia McTominay hanno avuto sul piede il pallone dell’imbucata decisiva ma sono stati imprecisi. Si è sentita quando Hojlund ha tirato malissimo il calcio di rigore. Diciamo un’ovvietà: avere chi sa realizzarli, è meglio. Peraltro De Bruyne è ancora il cannoniere del Napoli in campionato con quattro reti (insieme ad Anguissa altro infortunato).
Il Napoli vince 'alla Nadal'
E quelle di Champions sono partite che si giocano sul filo, basta una giocata a deciderle. Con somma invidia di Nadal che nell’intervista dell’altra sera a Valdano ha detto: «Nel calcio puoi decidere la partita con una giocata e non fare null’altro, a tennis no». Ecco, il Napoli ha vinto alla Nadal, senza la giocata di classe. Tirando forte da fondo campo, correndo su ogni pallone, giocando ogni scambio alla morte. Che in fondo è la ricetta del suo allenatore. E di tutti quelli che il calcio lo conoscono. Le partite si vincono così. E non solo le partite.
