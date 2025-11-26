Garanzia Conte e la cultura che non c'è: le assenze non sono un alibi

È il campo il tribunale del calcio . È il campo che emette le sentenze . E dopo le due settimane vissute da Napoli oltre l’orlo della crisi di nervi, la realtà ha detto che tutto era fortemente esagerato. Deformato . In pochi giorni, la squadra di Conte ha spazzato via prima l’ Atalanta e poi il Qarabag che in Champions ha ancora gli stessi punti degli azzurri e che quest’anno per la prima volta non ha segnato in una partita europea. Il Qarabag ne aveva fatti tre al Benfica , due al Copenaghen , uno al Bilbao (nell’unica sconfitta fino a ieri), due al Chelsea di Maresca che è secondo in Premier e ieri sera ha asfaltato 3-0 il Barcellona di Yamal . Soprattutto, il Napoli ha dimostrato di essere squadra. Squadra vera. A dispetto non solo dei santi, ma soprattutto degli infortunati . Una sfilza di nomi che non finisce più. Sette e tutti di peso: De Bruyne, Meret, Anguissa, Lukaku, Gutierrez, Spinazzola, Gilmour .

Neres è la chiave del nuovo Napoli

Conte e i suoi non hanno fatto una piega. Tra sabato e martedì, hanno giocato due partite intense per dirla alla Arrigo Sacchi. Ieri era una sfida da dentro o fuori. Un bivio nella stagione azzurra. E il Napoli non ha tremato, non ha avuto il braccino. Anzi. Ha giocato. Ha sfoderato un Neres da urlo. Calciatore che sembra tagliato per questo ruolo, fa più male quando può puntare la porta. Il brasiliano ha sfiorato due gol che avrebbe fatto venir giù (metaforicamente) il Maradona ieri stretto attorno al suo Diego a cinque anni dalla morte. Neres è la chiave di questo nuovo Napoli. Dove tutti si fanno trovare pronti. È il segreto dei gruppi compatti. Il problema in Italia è che non c’è cultura della sconfitta, come ha detto pochi giorni fa Beppe Marotta. Ed è tragicamente vero. Tutto è crisi. Come se nello sport non si dovesse mai perdere. Ci sono i passaggi a vuoto. E ci sono i momenti in cui si smarrisce il filo, o semplicemente bisogna prendere fiato e riorganizzarsi. Anche perché provateci voi a giocare senza quei sette.