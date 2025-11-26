Di Canio show, lezioni di tedesco in diretta tv: "Tridenten, vaffanculen..." 

Costacurta stuzzica Montolivo: "Come si dice tridente in tedesco?"

De Keleare, Scamacca e Lookman titolari. Parlando del ritorno del tridente che ha fatto le fortune dell'Atalanta in Europa League, Montolivo ha commentato: "Sono curioso di rivedere il tridente che ha fatto sognare i tifosi dell'Atalanta. Speriamo che anche l'Atalanta possa puntellare la propria classifica come ha fatto il Napoli ieri". Costacurta, ricordando le origini tedesche di Montolivo (sua madre Antje è nata a Kiel), ha preso la parola: "Sì, ma volevo fare una domanda a Riccardo. La partita la commenterà in tedesco o in italiano essendo bilingue? Come si dice tridente in tedesco?". Montolivo ha risposto: "Devo dire la verità, ogni volta che vengo in Germania mi sento a casa, ma come si dice tridente non lo so. Spero che mia mamma non stia guardando la trasmissione".

Di Canio scatenato: "Tridenten, vaffanculen, non romperen, il tedesco è semplice..."

Mentre stava per arrivare Palladino per l'intervista pregara, la conduttrice Fedrica Masolin è stata allo scherzo è ha detto: "Riccardo, Di Canio ha un suggerimento. Come si dice in tridente, Paolo?". Di Canio l'ha buttata sul ridere: "Ma guarda, è come lo spagnolo, dove basta mettere la esse finale: annamos, che famos? Per il tedesco basta la enne: tridenten, vaffanculen, non romperen. Alla fine metti la n ed è fatta". Spiazzato ma tutto somato divertito anche mister Fabio Capello.