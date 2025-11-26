Emozioni Champions: Liverpool shock, ne prende 4 in casa! Brivido Real, Arsenal e Psg show
Serata di grandi partite nel mercoledì di Champions League, valevole per la 5ª giornata della fase campionato. Oltre ai match di Inter e Atalanta, infatti, si sono giocate gare di alto livello e sfide palpitanti, tra conferme e qualche sorpresa. Ecco com'è andata.
Champions League, la classifica
Arsenal capolista solitaria
Il match-clou della serata era quello dell'Emirates tra Arsenal e Bayern, uniche a punteggio pieno insieme all'Inter dopo i primi quattro turni. È terminato con il meritato successo degli inglesi, che come in Premier League, si issano solitari in vetta alla classifica. Il primo tempo ruota attorno al botta e risposta tra Timber e il baby tedesco Karl, ma nella ripresa monta la marea gunners, che alla distanza sommerge la difesa a oltranza teutonica: Madueke firma il sorpasso, Martinelli mette il punto esclamativo per la squadra di Arteta.
Arsenal-Bayern 3-1: cronaca, tabellino e statistiche
Psg-Tottenham, un'altalena di emozioni
Altalena di emozioni al Parco dei Principi con il Tottenham che tenta il colpaccio, ma che alla fine si arrende ai campioni d'Europa in carica del Psg. Inglesi due volte avanti, prima con Richarlison e poi con l'ex juventino Kolo Muani, e due volte raggiunti da Vitinha, prima del sorpasso firmato dall'ex napoletano Fabian Ruiz e dal gol dell'ecuadoreno Pacho. Non è finita, perché ancora Kolo Muani accorcia le distanze, ristabilite nuovamente da Vitinha, che fa tripletta dal dischetto per la cinquina parigina.
Poker Mbappè, Real corsaro ad Atene
Nella notte di Atene brilla la stella di Kylian Mbappé, che si prende le copertine calando un incredibile poker. La quadripletta dell'attaccante francese impreziosisce il successo del Real Madrid sull'Olympiacos, che era passato in vantaggio con Ciquinho e che aveva provato a rifarsi sotto, riducendo le distanze con l'ex interista Taremi. I greci poi riducono ulteriormente lo svantaggio con El Kaabi e ci provano generosamente fino in fondo, senza però essere premiati.
Liverpool, crisi senza fine
Sembra non conoscere fine la crisi del Liverpool di Slot, che anche in Champions prosegue con la sua disastrosa striscia negativa. Reds sconfitti nettamente ad Anfield dal Psv, che si porta subito avanti grazie al rigore dell'ex-Inter Perisic, subisce il pari di Szoboszlai, prima di dilagare nella ripresa con Til e la doppietta di Driouech.
Liverpool-Psv 1-4: cronaca, tabellino e statistiche
Vola lo Sporting, David Luiz beffa il Monaco
Vola lo Sporting Lisbona, che sale a quota 10 punti. I lusitani stendono il Bruges, ipotecando la vittoria già nel primo tempo con il micidiale uno-due firmato Quenda-Suarez. Nella ripresa è Trincao ad arrotondare il risultato. Niente prima vittoria per il Monaco, che si fa raggiungere per due volte dal Pafos: a segnare il gol del definitivo 2-2 è David Luiz, il difensore brasiliano non segnava da otto anni, dal 3-3 tra Roma e Chelsea. Vince invece, con qualche patema nel finale, il Copenhagen, che la spunta per 3-2 sul Kairat Almaty per il primo successo della stagione.
Sporting-Bruges 3-0: cronaca, tabellino e statistiche
Pafos-Monaco: 2-2: cronaca, tabellino e statistiche
Copenhagen-Kairat Almaty 3-2: cronaca tabellino e statistiche
Serata di grandi partite nel mercoledì di Champions League, valevole per la 5ª giornata della fase campionato. Oltre ai match di Inter e Atalanta, infatti, si sono giocate gare di alto livello e sfide palpitanti, tra conferme e qualche sorpresa. Ecco com'è andata.
Champions League, la classifica
Arsenal capolista solitaria
Il match-clou della serata era quello dell'Emirates tra Arsenal e Bayern, uniche a punteggio pieno insieme all'Inter dopo i primi quattro turni. È terminato con il meritato successo degli inglesi, che come in Premier League, si issano solitari in vetta alla classifica. Il primo tempo ruota attorno al botta e risposta tra Timber e il baby tedesco Karl, ma nella ripresa monta la marea gunners, che alla distanza sommerge la difesa a oltranza teutonica: Madueke firma il sorpasso, Martinelli mette il punto esclamativo per la squadra di Arteta.
Arsenal-Bayern 3-1: cronaca, tabellino e statistiche