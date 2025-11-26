Emozioni Champions: Liverpool shock, ne prende 4 in casa! Brivido Real, Arsenal e Psg show

Serata di grandi partite nel mercoledì di Champions League , valevole per la 5ª giornata della fase campionato. Oltre ai match di Inter e Atalanta , infatti, si sono giocate gare di alto livello e sfide palpitanti, tra conferme e qualche sorpresa. Ecco com'è andata.

Champions League, la classifica

Arsenal capolista solitaria

Il match-clou della serata era quello dell'Emirates tra Arsenal e Bayern, uniche a punteggio pieno insieme all'Inter dopo i primi quattro turni. È terminato con il meritato successo degli inglesi, che come in Premier League, si issano solitari in vetta alla classifica. Il primo tempo ruota attorno al botta e risposta tra Timber e il baby tedesco Karl, ma nella ripresa monta la marea gunners, che alla distanza sommerge la difesa a oltranza teutonica: Madueke firma il sorpasso, Martinelli mette il punto esclamativo per la squadra di Arteta.

Arsenal-Bayern 3-1: cronaca, tabellino e statistiche