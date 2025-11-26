Capello e la frecciata all'Inter in diretta tv: "Ma che marcatura ha fatto su quel gol?"
"L'Inter? Non si possono regalare le partite così, con una marcatura sull’angolo “all’incirca”. Peccato perché l’Inter ha fatto un’ottima partita con un regalo finale assurdo che a questi livelli non puoi concedere". Così Fabio Capello in diretta su Sky nel postpartita di Atletico Madrid-Inter 2-1, decisa da un gol di Gimenez al 93'.
Capello: "Quando segna l'Inter diventa piatta e monotona, una squadra morta"
Capello ha poi aggiunto: "Difficile tenere in alto l’umore dopo questa sconfitta. Il primo gol dell’Atletico era irregolare e andava assolutamente fischiato il fallo di mano visto che la palla ha cambiato direzione consentendo al calciatore di segnare. La cosa, però, che è ormai una caratteristica pericolosa dell’Inter è che quando segna diventa piatta e monotona. Non c’è quella determinazione che c’era prima. Quando deve fare gol va a manetta e poi quando segna si siede, diventa una squadra morta. Il gol finale subito? Quando fai tanti cambi è molto difficile tenere le posizioni e se non marchi bene quel tipo di giocatori, il gol è molto probabile che lo subirai".
Capello e l'Atalanta del dopo Juric: "Basta non ne parliamo più"
A Francoforte è andata decisamente meglio all'Atalanta di Palladino: 3-0 all'Eintracht. Capello ha commentato: "L’Atalanta cambiata dopo il cambio di Juric? Basta, non ne parliamo più, ne abbiamo parlato anche troppo".