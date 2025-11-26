Capello e la frecciata all'Inter in diretta tv: "Ma che marcatura ha fatto su quel gol?"

Capello: "Quando segna l'Inter diventa piatta e monotona, una squadra morta"

Capello ha poi aggiunto: "Difficile tenere in alto l’umore dopo questa sconfitta. Il primo gol dell’Atletico era irregolare e andava assolutamente fischiato il fallo di mano visto che la palla ha cambiato direzione consentendo al calciatore di segnare. La cosa, però, che è ormai una caratteristica pericolosa dell’Inter è che quando segna diventa piatta e monotona. Non c’è quella determinazione che c’era prima. Quando deve fare gol va a manetta e poi quando segna si siede, diventa una squadra morta. Il gol finale subito? Quando fai tanti cambi è molto difficile tenere le posizioni e se non marchi bene quel tipo di giocatori, il gol è molto probabile che lo subirai".

Capello e l'Atalanta del dopo Juric: "Basta non ne parliamo più"

A Francoforte è andata decisamente meglio all'Atalanta di Palladino: 3-0 all'Eintracht. Capello ha commentato: "L’Atalanta cambiata dopo il cambio di Juric? Basta, non ne parliamo più, ne abbiamo parlato anche troppo".