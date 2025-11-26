Riecco la strepitosa EuroAtalanta: a Francoforte è rinata la vera Dea

Tre gol in 5 minuti, due pali, una traversa, una sontuosa prova di qualità che ha schiantato l'Eintracht. Lookman, Ederson e De Ketelaere hanno premiato il calcio offensivo di Palladino che non poteva desiderare un debutto migliore in Champions dove ora è alle soglie della zona qualificazione diretta