Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Riecco la strepitosa EuroAtalanta: a Francoforte è rinata la vera Dea© EPA

Riecco la strepitosa EuroAtalanta: a Francoforte è rinata la vera Dea

Tre gol in 5 minuti, due pali, una traversa, una sontuosa prova di qualità che ha schiantato l'Eintracht. Lookman, Ederson e De Ketelaere hanno premiato il calcio offensivo di Palladino che non poteva desiderare un debutto migliore in Champions dove ora è alle soglie della zona qualificazione diretta
Xavier Jacobelli
1 min

Strepitosa, devastante, di nuovo EuroAtalanta, ora addirittura piombata alle soglie della zona qualificazione diretta agli ottavi di finale, appaiando a quota 10 Manchester City, Sporting, Borussia Dortmund e Chelsea, il 9 dicembre avversario a Bergamo. Il 3-0 all’Eintracht, davanti a 3.500 bergamaschi in delirio, l'ha detto chiaro: a Francoforte è rinata la ve

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Champions, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS