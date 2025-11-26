Chivu, riunione nello spogliatoio con Marotta e la squadra dopo la sconfitta contro l'Atletico: "Ora serve una cosa..."

L'Inter è stata sconfitta 2-1 in trasferta dall'Atletico Madrid nella quinta giornata della fase campionato di Champions League : primo stop stagionale nella massima competizione europea per club. A fine gara si è tenuta una riunione nello spogliatoio nerazzurro , alla presenza del presidente Marotta e della dirigenza , per analizzare il momento non particolarmente felice, sotto il profilo dei risultati: dopo la sconfitta nel derby, contro il Milan , è arrivato un altro ko di misura (2-1), al Riyadh Air Metropolitano, per effetto di un gol al 93' di Gimenez .

Chivu dopo Atletico Madrid-Inter: "La sconfitta brucia, c'è tanto rammarico"

Ai microfoni di Sky, Chivu ha commentato: "La sconfitta brucia, c'è tanto rammarico. Siamo venuti qui rabbiosi, per raccogliere molto di più. Abbiamo reagito allo svantaggio. Sugli sviluppi del calcio d'angolo che ha portato al gol decisivo di Gimenez avevamo in area i migliori saltatori, ma abbiamo subito gol".

Chivu: "Voglio un Inter meno bella, più sporca e cattiva"

Chivu ha poi aggiunto e concluso: "Questa squadra deve saper reagire, deve essere consapevole che è forte, brava, ma deve capire i momenti ed essere più cinica badando meno alla bellezza. Non siamo stati in grado di difendere il risultato fino alla fine, ma neppure di colpire in ripartenza. Dobbiamo essere consapevoli del lavoro fatto, di quello che dobbiamo aggiungere. Ora serve diventare più sporchi e cattivi, capire i momenti della partita".