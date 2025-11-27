Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mbappé si arrabbia e fulmina il giornalista: "Questa è una brutta domanda..."

Momento di nervosismo per l'attaccante del Real Madrid dopo la quaterna rifilata all'Olympiacos in Champions League
1 min
TagsReal MadridMbappé

ATENE (Grecia) - Grande trascinatore del Real Madrid, Kylian Mbappé è stato il protagonista della partita di ieri sera vinta 4-3 in Champions sul campo dell'Olympiacos Pireo, battuto soprattutto grazie alla sua quaterna di gol. L'attaccante francese però non vuol sentir parlare di "dipendenza da Mbappé" all'interno della sua squadra. Lo ha chiarito lui stesso in mixed zone, dopo la partita vinta in Grecia.

La precisazione di Mbappé

Mbappé è apparso infastidito quando un giornalista ha fatto riferimento al concetto di dipendenza da lui del Real Madrid: "Non va detto. Devi dire che Kylian è responsabile della nostra vittoria. Penso che sia una brutta domanda, senza volerti mancare di rispetto", le parole del bomber francese rivolte al giornalista. "Ognuno ha il suo compito in squadra. Il mio è segnare gol, ma posso dire che senza gli altri giocatori non vinciamo le partite - ha aggiunto Mbappé - ogni squadra ha giocatori che hanno un compito da svolgere, ma non credo che ci sia dipendenza o qualcosa del genere. Credo che sia più qualcosa che i giornalisti o altri si inventano".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Emozioni Champions: brivido RealLe frasi "rubate" di Mbappé a Bellingham

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS