Mbappé si arrabbia e fulmina il giornalista: "Questa è una brutta domanda..."
ATENE (Grecia) - Grande trascinatore del Real Madrid, Kylian Mbappé è stato il protagonista della partita di ieri sera vinta 4-3 in Champions sul campo dell'Olympiacos Pireo, battuto soprattutto grazie alla sua quaterna di gol. L'attaccante francese però non vuol sentir parlare di "dipendenza da Mbappé" all'interno della sua squadra. Lo ha chiarito lui stesso in mixed zone, dopo la partita vinta in Grecia.
La precisazione di Mbappé
Mbappé è apparso infastidito quando un giornalista ha fatto riferimento al concetto di dipendenza da lui del Real Madrid: "Non va detto. Devi dire che Kylian è responsabile della nostra vittoria. Penso che sia una brutta domanda, senza volerti mancare di rispetto", le parole del bomber francese rivolte al giornalista. "Ognuno ha il suo compito in squadra. Il mio è segnare gol, ma posso dire che senza gli altri giocatori non vinciamo le partite - ha aggiunto Mbappé - ogni squadra ha giocatori che hanno un compito da svolgere, ma non credo che ci sia dipendenza o qualcosa del genere. Credo che sia più qualcosa che i giornalisti o altri si inventano".