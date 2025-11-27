Mbappé si arrabbia e fulmina il giornalista: "Questa è una brutta domanda..."

La precisazione di Mbappé

Mbappé è apparso infastidito quando un giornalista ha fatto riferimento al concetto di dipendenza da lui del Real Madrid: "Non va detto. Devi dire che Kylian è responsabile della nostra vittoria. Penso che sia una brutta domanda, senza volerti mancare di rispetto", le parole del bomber francese rivolte al giornalista. "Ognuno ha il suo compito in squadra. Il mio è segnare gol, ma posso dire che senza gli altri giocatori non vinciamo le partite - ha aggiunto Mbappé - ogni squadra ha giocatori che hanno un compito da svolgere, ma non credo che ci sia dipendenza o qualcosa del genere. Credo che sia più qualcosa che i giornalisti o altri si inventano".