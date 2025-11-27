"Hanno aggredito i nostri tifosi". Il Newcastle denuncia alla UEFA il servizio d'ordine di Marsiglia

La denuncia del Newcastle: "Gli agenti hanno fatto uso di forza inutile e spropositata"

Una doppietta di Aubameyang ha permesso al Marsiglia di De Zerbi di vincere la sfida contro il Newcastle. Due giorni dopo la sfida, però, il club inglese ha voluto far presente alla UEFA il comportamento del personale interessato alle operazioni di deflusso dall'impianto marsigliese: "Gli agenti hanno fatto uso di forza inutile e sproporzionata, utilizzando spray al peperoncino e manganelli, il tutto sotto gli occhi dei dirigenti e del personale del Newcastle. I tifosi che hanno lasciato lo stadio hanno condiviso il loro disagio, frustrazione e rabbia con il nostro staff. Abbiamo successivamente ricevuto testimonianze profondamente preoccupanti da parte dei tifosi presenti". Quindi, la posizione e la richiesta del club inglese: "Condanniamo fermamente il trattamento riservato ai nostri tifosi dalla polizia francese. Per questo chiederemo alla Uefa, al Marsiglia e alle autorità locali di indagare formalmente sulla vicenda per garantire che questi comportamenti non si ripetano".