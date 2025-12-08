Chivu: "Liverpool in crisi? A parole è tutto facile. L'Inter rappresenta l'Italia in Europa"

Chivu: "Akanji? Vediamo. Acerbi recupera in fretta. Dumfries e Darmian..."

"Akanji? Oggi non si è allenato, vediamo domani come starà. Acerbi? È il difensore che ha più minuti. Bisseck sta facendo vedere quello che tutti ci aspettavamo. In base all'avversario e alle mie intuizioni si fanno le scelte: Acerbi ha dimostrato di poter giocare ogni tre giorni. Recupera molto in fretta, può giocare senza problemi. Dumfries e Darmian sono ancora fuori, non so dirvi onestamente per quanto. Migliorano ma ci vorrà ancora. Marcatura sui corner? Era mista anche contro l'Atletico quando ne avete fatto un caso per il gol preso. Prima veniva interpretata come un disturbo, ora andiamo più sulla marcatura e non solo a disturbare. Playoff? L'obiettivo di tutti è giocare due partite in meno, ma se succederà dobbiamo essere pronti. Sto cercando di dare minuti a tutti per cercare di accontentare e dare fiducia a tutti. Io vedo il lavoro e l'impegno dei ragazzi. Quello che è accaduto l'anno scorso non si può cambiare e va accettato. Bisogna restare a schiena dritta per essere competitivi e lottare per gli obiettivi. Ogni volta che abbiamo perso abbiamo reagito, lavoriamo per superare questi momenti. Non è facile, hanno avuto a che fare con grandi cambiamenti. Si può creare un po' di confusione con un nuovo tecnico dopo quattro anni con un allenatore che ha fatto grandi cose. Sono contento dei ragazzi. Non metto muri intorno a me, costruisco ponti e abbraccio tutto quello di nuovo che mi viene dato. I giocatori apprezzano questo comportamento. Mi fa piacere la loro disponibilità: se domani chiedo a Marcus di fare il centrocampista, lo fa senza problemi (ride ndr.). Facciamo tante cose non belle per voi o per i giudizi da fuori, ma compatibili con quello che chiedo alla squadra. Nonostante le difficoltà danno il massimo e tutti aiutano la squadra".