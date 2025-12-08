Thuram suona la carica: "Siamo pronti alla sfida con il Liverpool. Indossare la maglia dell'Inter? Un onore"

Thuram: "Indossare la maglia dell'Inter è un onore"

"Ho segnato contro il Como e ho superato il traguardo dei 31 gol con la maglia dell'Inter - sottolinea l'ex Borussia M'Gladbach - anche se certi numeri hanno un valore simbolico, nello spogliatoio questo record significa tanto. Entrare nella storia dell'Inter è motivo di orgoglio. Sono felice di segnare e di contribuire alla squadra: il nostro obiettivo è vincere e raggiungere traguardi sempre più alti. Sappiamo bene cosa significhi rappresentare l'Inter e contribuire ai suoi risultati. Indossare questa maglia è sempre un'emozione, perché ha un grande valore e una grande storia. Giocare nell'Inter è un onore: tutti conosciamo i campioni che sono passati da questo club, e per questo ogni partita è speciale", aggiunge Thuram.