Thuram suona la carica: "Siamo pronti alla sfida con il Liverpool. Indossare la maglia dell'Inter? Un onore"

L'attaccante francese presenta il big match di San Siro contro i 'Reds' in Champions League
TagsInterThuramChampions League

MILANO - Cresce l'attesa per la sfida tra Inter e Liverpool, valida per la sesta giornata della fase a girone unico di Champions League. Alla vigilia del match di San Siro, l'attaccante francese dell'Inter Marcus Thuram ha parlato ai microfoni dell'emittente turca 'Trt Spor' commentando il match di domani - martedì 9 dicembre - contro la squadra di Arne Slot: "Sicuramente è uno dei momenti più importanti per noi: affrontare una squadra fortissima come il Liverpool. Ci stiamo preparando come facciamo per tutte le partite, con serietà, cercando di capire come disputare una gara solida".

Thuram: "Indossare la maglia dell'Inter è un onore"

"Ho segnato contro il Como e ho superato il traguardo dei 31 gol con la maglia dell'Inter - sottolinea l'ex Borussia M'Gladbach - anche se certi numeri hanno un valore simbolico, nello spogliatoio questo record significa tanto. Entrare nella storia dell'Inter è motivo di orgoglio. Sono felice di segnare e di contribuire alla squadra: il nostro obiettivo è vincere e raggiungere traguardi sempre più alti. Sappiamo bene cosa significhi rappresentare l'Inter e contribuire ai suoi risultati. Indossare questa maglia è sempre un'emozione, perché ha un grande valore e una grande storia. Giocare nell'Inter è un onore: tutti conosciamo i campioni che sono passati da questo club, e per questo ogni partita è speciale", aggiunge Thuram.

"Champions League? Dobbiamo andare avanti e pensare al futuro"

Thuram rivendica anche l'esaltante percorso nerazzurro negli ultimi anni in campo continentale. "L'Europa? Quello che è successo è successo (riferendosi alla sconfitta con il Psg dello scorso maggio, ndr). Abbiamo fatto cose buone e cose meno buone, ma sono fiero di ciò che abbiamo fatto. Certo, non si può tornare indietro a recuperare un momento particolare ma fa parte del gioco. Ora dobbiamo pensare al futuro e possiamo dire che siamo pronti: aspettiamo con grande entusiasmo questa sfida e speriamo di fare bene".

