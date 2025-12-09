Bayern Monaco e Barcellona, vittorie in rimonta. Greenwood trascina De Zerbi

La sesta giornata della fase campionato della Champions League si chiude con i successi di Bayern Monaco, Barcellona, Atletico Madrid, Marsiglia, Kayrat, Tottenham e Monaco . Gli uomini di Kompany si impongono davanti al proprio pubblico sullo Sporting Lisbona e scavalcano momentaneamente l' Arsenal (che domani affronterà il Club Brugge) portandosi in testa alla classifica: gol, emozioni e spettacolo nei successi esterni di Simeone (sul campo del Psv) e De Zerbi (con l'Union Saint Gilloise).

Champions League, la classifica

Il Bayern Monaco si impone in rimonta

Il Bayern Monaco si impone sullo Sporting Lisbona e ottiene la quinta vittoria nelle prime sei giornate. I bavaresi partono forte e dopo sei minuti trovano subito il gol con Karl: rete annullata per un fuorigioco millimetrico rilevato dal Var. Gli uomini di Kompany continuano a spingere e nella prima mezz'ora creano tre palle gol: due con Gnabry (entrambe respinte dal portiere) e due con Kean, che colpisce un palo dopo un gran numero. Nel momento di maggior spinta dei tedeschi, lo Sporting sfiora il vantaggio: nel tentativo di anticipare Suarez, Tah devia verso la propria porta, costringendo Neur ad un grande colpo di reni. Ad inizio ripresa, la situazione si ripete: cross di Catamo e deviazione sfortunata di Kimmich, che anticipa Suarez e batte il suo portiere Neur. I padroni di casa reagiscono e nel giro di quattro minuti (dal 65' al 69') ribaltano il risultato con Gnabry e Karl. Nel finale arriva anche la rete di Tah (la prima in Europa con la maglia del Bayern).

Kounde trascina il Barcellona: 2-1 all'Eintracht

Successo casalingo anche per il Barcellona, che battein rimonta l'Eintracht Francoforte per 2-1. Un successo che permette agli spagnoli di portarsi a quota 10 punti I blaugrana partono forte e al decimo vanno in gol con Lewandowski: rete annullata per posizione irregolare di Raphina. Al 21' Knauff porta in vantaggio i tedeschi, sfruttando le maglie larghe della difesa spagnola. Nella ripresa Flick inserisce Rashford, che regala immediatamente un assit per Kounde: colpo di testa e palla in rete. Passano tre minuti ed è ancora Kounde ad andare in rete, con un altro stacco aereo su cross di Lamine Yamal. E' il gol che decide la sfida. Successo esterno dell'Olympiakos che sconfigge il Kayrat per 1-0: a decidere la sfida è stata una rete segnata da Martins ad un quarto d'ora dalla fine della gara.

Barcellona-Eintracht Francoforte: tabellino e statistiche

Kayrat-Olympiakos, tabellino e statistiche

Vittorie per Simeone e De Zerbi

Vittorie esterne per il Marsiglia e l'Atletico Madrid. Gli uomini di Simeone si impongono in rimonta sul campo del Psv Eindhoven per 3-2: padroni di casa in vantaggio con Til, e ospiti che trovano il pareggio (sfruttando un clamoroso errore difensivo) con Alvarez. Nella ripresa Hancko e Sorloth ribaltano il risultato. Nel finale il Psv trova il gol della bandiera con Pepi. Vittoria sofferta per il Marsiglia, che si impone in Belgio per 3-2 contro l'Union Saint Gilloise: protagonista della sfida è Greenwood, autore di una doppietta. In gol anche Paixao. Per i padroni di casa doppietta di Khalaili. Nel finale due gol annullati all'Union Saint Gilloise per fuorigioco di Mac Allister e David. Vittorie casalinghe per il Tottenham (3-0 con lo Slavia Praga, con autorete di Zima e rigori di Kudus e Simons) e per il Monaco, che domina la sfida con il Galatasaray: dopo un rigore fallito dall'ex juventino Zakaria, i monegaschi trovano il gol vittoria con Balogun.

Psv-Atletico Madrid, tabellino e statistiche

Union Saint Gilloise-Marsiglia, tabellino e statistiche

Tottenham-Slavia Praga, tabellino e statistiche

Monaco-Galatasaray, tabellino e statistiche