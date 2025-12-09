Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Conte risponde a Mourinho: "Gli infortuni sono oggettivi. Voglio un Napoli coraggioso"

La conferenza alla vigilia del match di Champions contro il Benfica
2 min

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di di Benfica-Napoli, match valido per la sesta giornata della fase campioanto di Champions League. Il tecnico ha apergto parlando di Mourinho: "Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è".

Napoli, la conferenza di Conte alla vigilia del Benfica

L'allenatore del Napoli ha commentato le dichiarazioni del collega sulle assenze: "Va bene così, ma ci sono poi le cose oggetive. Da parte loro la necessità, se vogliono sperare nei play off, di vincere a tutti i costi. Anche a noi servono, è fuori dubbio, mi auguro sia una bella partita". Conte ha poi continuato commentando l'emergenza della rosa: "Tanti calciatori che sono arrivati hanno capito certe dinamiche. C'è stato un miglioramento su questo e la crescita dei ragazzi è in primis di responsabilità. Nelle difficoltà si sono responsabilizzati".

"Siamo qui con la mente sgombra"

Infine, sulla partita: "L'abbiamo preparata in maniera didattica e loro vengono da un'ottima prova con lo Sporting, sappiamo che lo stadio è molto caldo, al tempo stesso veniamo qui con la mente sgombra da cattivi pensieri, è una partita di calcio, sono 3 punti importanti per noi e loro, diamo il massimo senza avere recriminazioni".

 

