In Inghilterra imbarazzati per il "rigorino" del Liverpool: anche Seedorf dice la sua...

Inter-Liverpool , le scorie del giorno dopo. L'episodio che ha deciso la sfida di San Siro fa discutere anche sui tabloid inglesi , nel day after della gara valida per la sesta giornata della fase campionato di Champions League . La lieve trattenuta di Alessandro Bastoni ai danni di Florian Wirtz ha fatto infuriare Chivu e i suoi calciatori, ma soprattutto ha trovato parere unanime sulla stampa britannica nella mattinata odierna.

Inter-Liverpool, anche la stampa inglese dà ragione a Chivu sull'episodio Bastoni-Wirtz

Anche in Inghilterra, a poche ore dal triplice fischio di Inter-Liverpool, si parla di "soft penalty" in favore dei Reds, dopo il presunto fallo di Bastoni su Wirtz all'interno dei 16 metri nerazzurri. Un rigore "apparso debole" a gran parte dei tabloid inglesi, per un contatto giudicato "minimo" dai più, che "in Premier League non sarebbe stato sanzionato", come si legge sulle prime pagine di oggi. Di fatto, un "rigorino" molto pesante per risultato e classifica. "Meritavano quel rigore? Probabilmente no, ma ai tifosi non importerà", parola di Stephen Warnock, ex terzino del Liverpool che si è espresso nel dopo gara. Come riporta il portale della BBC, anche l'ex Clarence Seedorf ha detto la sua sull'episodio che vede protagonisti Bastoni e Wirtz: "Il difensore non avrebbe dovuto trattenere la maglia, ma è stata sicuramente una decisione leggera". In un momento così delicato per il Liverpool, si tratta di un "rigore fortunato", come scrive il Times. Una "leggera trattenuta della maglia" che ha spinto anche il Sun a schierarsi dalla parte dell'Inter, parlando di "grave senso di ingiustizia".