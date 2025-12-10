Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
Mourinho e il regalo a sorpresa in conferenza, ecco per chi era. La scena diventa virale

In Portogallo tutti i media presenti in sala stampa prima di Benfica-Napoli di Champions League incuriositi dalla busta tenuta in mano dal tecnico: cosa è successo
2 min
TagsMourinhoBenficaChampions League

ROMA - A poche ore dalla sfida di Champions League tra il suo Benfica e il Napoli, dopo la classica conferenza stampa della vigilia, José Mourinho è stato protagonista di una scena diventata subito virale sui social.

Mourinho e il regalo a sorpresa in sala stampa: ecco per chi era

Un siparietto documentato da un video del giornale portoghese 'Record', in cui si vede l'ex allenatore dell'Inter e della Roma prendere una busta regalo da un armadio per farla recapitare a un giornalista, con cui lo 'Special One' ha scherzato poi in italiano. Un filmato che ha spopolato in rete, suscitando la curiosità dei tifosi di tutto il mondo. E a svelare il 'mistero' è Ivan Zazzaroni: "Cosa ci faceva Mourinho con una busta-regalo in sala stampa prima di Benfica-Napoli? Aveva un regalo per me - ha scritto Zazzaroni su Instagram il direttore del Corriere dello Sport-Stadio -. Il calcio mi ha donato una bellissima amicizia con il più grande di tutti. Ne vado orgoglioso". All'interno della busta, ha spiegato 'Record', c'era una maglia del Benfica con la dedica del 62enne tecnico di Setubal per il direttore del Corriere dello Sport e per la trasmissione Ballando con le Stelle.

 

 

 

Tutte le news di Champions League

