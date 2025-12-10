Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Haaland e la battuta sulla compagna che fa discutere: "Mi ha detto che è stufa del calcio, e io..."

L'attaccante del Manchester City ha parlato prima della sfida di Champions League al 'Bernabeu' contro il Real Madrid: cos'ha detto
4 min
TagsHaalandManchester CityReal Madrid

ROMA - Erling Haaland è lo spauracchio del Real Madrid, che con il suo Manchester City il 25enne attaccante norvegese sfiderà a domicilio nel match della 6ª giornata della fase campionato di Champions League in programma oggi (10 dicembre, ore 21).

Champions League: risultati, tabellini e calendario

Haaland, la battuta sulla compagna fa discutere

E prima della super sfida del 'Santiago Bernabeu' il centravanti si è raccontato in un'intervista a 'The Rest is Football', in cui ha elogiato il suo tecnico Pep Guardiola: "Penso sia un genio, ma a sorprendermi è stato il suo duro lavoro. È il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, nessuno lavora più di lui nel club". Così ha invece risposto Haaland alla domanda sul perché non indossi mai i guanti: "Mio padre mi picchierebbe - ha scherzato -. Amo uno stile più classico". A far discutere sul web è stata però una battuta sulla compagna Isabel Haugseng Johansen, 21enne e sua connazionale: "L'altro giorno, mentre cenavamo, ho guardato se c'era una partita in tv e ho trovato Manchester United-West Ham. Lei mi ha detto: 'Sono stanca del calcio. Lo vediamo continuamente.' E io le ho detto: 'Sì, è per questo che siamo qui'".

Champions League: la classifica aggiornata

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

Haaland, frecciata all'ItaliaPanatta paragona Sinner a Haaland

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS