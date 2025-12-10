Haaland e la battuta sulla compagna che fa discutere: "Mi ha detto che è stufa del calcio, e io..."

Champions League: risultati, tabellini e calendario

Haaland, la battuta sulla compagna fa discutere

E prima della super sfida del 'Santiago Bernabeu' il centravanti si è raccontato in un'intervista a 'The Rest is Football', in cui ha elogiato il suo tecnico Pep Guardiola: "Penso sia un genio, ma a sorprendermi è stato il suo duro lavoro. È il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene, nessuno lavora più di lui nel club". Così ha invece risposto Haaland alla domanda sul perché non indossi mai i guanti: "Mio padre mi picchierebbe - ha scherzato -. Amo uno stile più classico". A far discutere sul web è stata però una battuta sulla compagna Isabel Haugseng Johansen, 21enne e sua connazionale: "L'altro giorno, mentre cenavamo, ho guardato se c'era una partita in tv e ho trovato Manchester United-West Ham. Lei mi ha detto: 'Sono stanca del calcio. Lo vediamo continuamente.' E io le ho detto: 'Sì, è per questo che siamo qui'".

