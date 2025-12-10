Corriere dello Sport.it
Pranzo istituzionale tra Benfica e Napoli: lo scambio di doni e gli ospiti

Incontro formale tra i due club prima della partita valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League: la nota ufficiale
2 min
napoli Benfica Champions League

Tutto pronto a Lisbona per la sfida tra Benfica e Napoli, valida per la sesta giornata della League Phase della Champions League. Prima degli impegni in camp però, c'è stato un incontro istituzionale a pranzo tra i due club. Il ds Manna e una delegazione degli azzurri hanno incontrato i vice presidente del Benfica e si sono scambiati dei doni.

Champions League, Benfica e Napoli si incontrano prima della partita

Questa la nota ufficiale del Napoli sul pranzo: "Nella cornice della sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze di Benfica e SSC Napoli si sono ritrovate per il tradizionale pranzo pregara. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna e la delegazione azzurra hanno incontrato i Vicepresidenti del Benfica Nuno Catarino, Manuel Brito e José Gandarez presso il Feitoria Restaurant dell’Altis Belém Hotel & Spa di Lisbona. All’appuntamento hanno partecipato anche Claudio Miscia, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Portogallo, e Robert Agnarsson, Delegato UEFA. SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con l’opera “Luna Rossa”, realizzata dall’artista Antonio Nocera".

 

