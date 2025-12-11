Champions, l’incredibile follia di Flekken: il portiere del Leverkusen tenta il dribbling e…

Flekken stende Woltemade: calcio di rigore in Bayer Leverkusen-Newcastle

Cosa è successo: al quinto minuto di gioco dalla ripresa, con il Bayer Leverkusen in vantaggio di un gol (autorete di Bruno Guimarães al 13'), Flekken ha temporeggiato oltremodo con il pallone tra i piedi. Ha valutato come giocarlo, a chi passarlo. Approfittando del momento riflessione del suo avversario, Woltemade è andato a pressarlo, se non altro per fargli forzare la giocata, ma Flekken non ha rinviato. Anzi. Ha tentato un dribbling nel cuore dell'area di rigore. Che non gli è riuscito. Risultato? L'attaccante del Newcastle gli ha rubato palla, ha preso posizione davanti a lui e si è fatto stendere. Nessun dubbio per l'arbitro Serdar Gözübüyük: calcio di rigore. Trasformato da Gordon per il momentaneo 1-1. Il match è terminato sul risultato di 2-2.