giovedì 11 dicembre 2025
Champions, l’incredibile follia di Flekken: il portiere del Leverkusen tenta il dribbling e…

Il Bayer era in vantaggio di un gol quando l'estremo difensore ha perso l'attimo per passare il pallone mentre veniva pressato da Woltemade
2 min
Quando la costruzione dal basso degenera nel peggiore dei modi possibili. È virale l'errore commesso contro il Newcastle dal portiere del Bayer Leverkusen, il trentaduenne olandese Mark Flekken, nella gara valida per la sesta giornata della Fase Campionato di Champions League, disputata ieri, mercoledì 10 dicembre,

Flekken stende Woltemade: calcio di rigore in Bayer Leverkusen-Newcastle

Cosa è successo: al quinto minuto di gioco dalla ripresa, con il Bayer Leverkusen in vantaggio di un gol (autorete di Bruno Guimarães al 13'), Flekken ha temporeggiato oltremodo con il pallone tra i piedi. Ha valutato come giocarlo, a chi passarlo. Approfittando del momento riflessione del suo avversario, Woltemade è andato a pressarlo, se non altro per fargli forzare la giocata, ma Flekken non ha rinviato. Anzi. Ha tentato un dribbling nel cuore dell'area di rigore. Che non gli è riuscito. Risultato? L'attaccante del Newcastle gli ha rubato palla, ha preso posizione davanti a lui e si è fatto stendere. Nessun dubbio per l'arbitro Serdar Gözübüyük: calcio di rigore. Trasformato da Gordon per il momentaneo 1-1. Il match è terminato sul risultato di 2-2.

