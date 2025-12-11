L'esultanza virale del telecronista contro Guardiola in diretta tv: "Se la sta facendo sotto, si difende in un modo...". Poi però arriva la beffa

Il Real Madrid , con il nuovo ciclo di Xabi Alonso, continua a far fatica a ingranare. È arrivata un'altra sconfitta nel big match di Champions League contro il Manchester City , Guardiola è tornato al Bernabeu, dove non è molto amato, per usare un eufemismo, e lo ha lasciato con tre punti preziosissimi. Nonostante gli inglesi si fossero spaventati dopo il gol di Rodrygo al 28' del primo tempo. City spaventato, Madrid in estasi, forse un po' troppo con commenti esagerati di un giornalista in particolare, visto come è andata a finire la partita.

L'attacco del radiocronista a Guardiola: "Al Bernabeu bisogna farsi forza"

Il protagonista in questione è Antonio Romero, commentatore della sfida del Real per il Carrusel Deportivo, la diretta radiofonica dell'emittente spagnola Cadena Ser. Al gol di Rodrygo, è esplosa l'esultanza di Romero: "Deve essere il tuo giorno, Rodrygo, nella tua competizione preferita. Eri stato a lungo senza segnare, e poi finalmente hai trovato la rete alla tua prima partita. Il Real Madrid, che sta dando il massimo, se la vedrà con l'allenatore che ieri ha cercato di provocare i tifosi del Madrid nella sala stampa del Santiago Bernabéu". Poi arriva l'attacco a Guardiola: "La squadra della 'meacolonias' [termine dispregiativo coniato dalla stampa madrilena appositamente contro Guardiola anni fa, ndr] si sta difendendo in modo orribile... Un pallone impossibile per Donnarumma. Abbastanza da mettere a soqquadro il Santiago Bernabéu, da ricordare a Pep Guardiola, anche se ha ancora molta strada da fare, che sì, sei molto bravo, lui domina la scena, ma questo è il Bernabéu e qui, di solito, bisogna farsi forza". Però è tornato tutto indietro con gli interessi dato che il City ha rimontato e Guardiola è uscito molto sorridente dal Bernabeu.