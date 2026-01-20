20:17

Marotta: "Mercato? Non c'è l'imperativo d'obbligo di dover intervenire, sondato Jakirovic"

Il presidente dell'Inter Marotta a Sky prima di Inter-Arsenal: "Questo è un format davvero strano, è difficile fare previsioni. Ci sono risultati clamorosi. Sappiamo, stasera, di voler fare una partita positiva e portare a casa un risultato altrettanto positivo. Faremo un consuntivo a fine partita. Il mercato? Povero, non ci sono occasioni che possono far salire il livello della nostra rosa. Il monitoraggio è costante, ma finora non c'è l'occasione che ci possa far migliorare. Non c'è l'imperativo d'obbligo di dover intervenire. Dumfries sta accelerando il suo recupero, sarà a disposizione quanto prima. In studio c'è Boban? Loro hanno sempre giocatori interessantissimi, sono una fucina di giovani. Non nascondo abbiamo fatto un sondaggio per Jakirovic, spero che si possa arrivare alla conclusione. Speriamo di poterlo annoverare tra le nostre fila. Abbiamo preso Sucic, siamo molto contenti. Il presidente ha diritto di scegliere quale offerta accettare (ride)". E Boban sta al gioco: "Ci sentiamo domani Beppe (ride)".

20:15

Chivu: "Partita a viso aperto"

Chivu a Sky prima di Inter-Arsenal: "Conta la responsabilità, l'atteggiamento, la voglia di essere dominanti. Una grande partita. Si gioca sulla qualità, sugli errori, a viso aperto, tra due squadre forti, che hanno voglia di portare a casa la partita".

20:03

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; L. Martinez, M. Thruam. Allenatore: Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.

19:45

Inter-Arsenal, supersfida Champions a San Siro.

19:35

Champions League, risutlati e calendario prima di Inter-Arsenal.

19:30

E alla vigilia di Inter-Arsenal ha parlato, ovviamente, anche Cristian Chivu.

19:20

La marcia di avvicinamento a Inter-Arsenal è stata scandita dalle dichiarazioni dei tecnici.

19:15

La classifica aggiornata della Fase Campionato di Champions League prima del fischio d'inizio di Inter-Arsenal.

19:10

Inter-Arsenal, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Merino, Martin, Eze; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.

19:05

Dove vedere Inter-Arsenal in diretta tv e live streaming.

19:01

Inter-Arsenal, alle 21 il calcio d'inizio

Alle 21 il calcio d'inizio di Inter-Arsenal, gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League.

Stadio San Siro - Milano