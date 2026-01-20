Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Inter-Arsenal diretta Champions League: sblocca Gabriel Jesus, segui il big match di San Siro LIVE

Al Meazza la gara tra gli uomini di Chivu e Arteta, valida per la settima giornata della Fase Campionato: aggiornamenti in tempo reale
11 min
TagsInterArsenalChampions League
Aggiorna

Inter-Arsenal, si gioca. A San Siro è la notte della gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League. I nerazzurri sfidano i Gunners in una gara che promette spettacolo. Dopo sei giornate gli inglesi sono primi a punteggio pieno: 6 le lunghezze di vantaggio degli uomini di Arteta su quelli di Chivu, sesti in classifica e alla ricerca di un successo che sarebbe fondamentale per ipotecare l'accesso diretto agli ottavi di finale. Segui il match in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

21:16

17' - Attacca l'Inter

Dimarco ruba palla a Timber e la serve a Lautaro, passaggio per Thuram che tira di prima: chiusura di Saliba.

21:14

15' - L'Inter prova a reagire

L'Inter prova a reagire: cross di Thuram per Lautaro, facile preda di Raya.

21:09

10' - Gol di Gabriel Jesus, Inter-Arsenal 0-1

Gol di Gabriel Jesus. I Gunners danno spettacolo. Azione tutta di prima, tiro sporco di Timber sul quale si avventa in spaccata il centravanti brasiliano. Posizione regolare: a tenerlo in gioco è Luis Henrique.

21:03

4' - Saka al tiro

Saka calcia, Bastoni si oppone, la palla s'impenna e Sommer la fa sua.

21:01

2' - Akanji provvidenziale su Gabriel Jesus

Merino ruba palla e serve Saka, cross basso per Gabriel Jesus: Akanji si fa valere impedendogli di arrivare al tiro.

21:00

1' - Arsenal subito all'attacco

Parte forte l'Arsenal con una doppia conclusione schermata dalla difesa dell'Inter.

21:00

1' - Partiti! 

Calcio d'inizio, via a Inter-Arsenal. Arbitro il portoghese João Pedro Silva Pinheiro.

20:54

Inter-Arsenal, tutto pronto per il calcio d'inizio

Inter-Arsenal, è tutto pronto per il calcio d'inizio a San Siro.

20:47

Champions League, sorpresa City: il Bodo/Glimt lo batte 3-1

Intanto, sta facendo rumore la sconfitta del Manchester City in trasferta contro il Bodo/Glimt: 3-1. RIVIVI LA DIRETTA

20:35

Inter-Arsenal, conto alla rovescia

Scatta il conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Inter-Arsenal: alle 21 si parte.

20:26

Inizia il riscaldamento, come arrivano Inter e Arsenal alla supersfida

Come arrivano Inter e Arsenal alla sfida valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League.

20:17

Marotta: "Mercato? Non c'è l'imperativo d'obbligo di dover intervenire, sondato Jakirovic"

Il presidente dell'Inter Marotta a Sky prima di Inter-Arsenal: "Questo è un format davvero strano, è difficile fare previsioni. Ci sono risultati clamorosi. Sappiamo, stasera, di voler fare una partita positiva e portare a casa un risultato altrettanto positivo. Faremo un consuntivo a fine partita. Il mercato? Povero, non ci sono occasioni che possono far salire il livello della nostra rosa. Il monitoraggio è costante, ma finora non c'è l'occasione che ci possa far migliorare. Non c'è l'imperativo d'obbligo di dover intervenire. Dumfries sta accelerando il suo recupero, sarà a disposizione quanto prima. In studio c'è Boban? Loro hanno sempre giocatori interessantissimi, sono una fucina di giovani. Non nascondo abbiamo fatto un sondaggio per Jakirovic, spero che si possa arrivare alla conclusione. Speriamo di poterlo annoverare tra le nostre fila. Abbiamo preso Sucic, siamo molto contenti. Il presidente ha diritto di scegliere quale offerta accettare (ride)". E Boban sta al gioco: "Ci sentiamo domani Beppe (ride)".

20:15

Chivu: "Partita a viso aperto"

Chivu a Sky prima di Inter-Arsenal: "Conta la responsabilità, l'atteggiamento, la voglia di essere dominanti. Una grande partita. Si gioca sulla qualità, sugli errori, a viso aperto, tra due squadre forti, che hanno voglia di portare a casa la partita".

20:03

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali

Inter-Arsenal, le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; L. Martinez, M. Thruam. Allenatore: Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly; Eze, Zubimendi, Merino; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.

19:45

Inter-Arsenal, le quote dei bookie

Inter-Arsenal, supersfida Champions a San Siro. LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

19:35

Champions League, risultati e calendario

Champions League, risutlati e calendario prima di Inter-Arsenal. CHAMPIONS LEAGUE, RISULTATI E CALENDARIO

19:30

Inter-Arsenal, le parole di Chivu alla vigilia del match

E alla vigilia di Inter-Arsenal ha parlato, ovviamente, anche Cristian Chivu. LEGGI LE DICHIARAZIONI DI CHIVU

19:20

Arteta prima di Inter-Arsenal

La marcia di avvicinamento a Inter-Arsenal è stata scandita dalle dichiarazioni dei tecnici. LEGGI LE DICHIARAZIONI DI ARTETA

19:15

Champions League, la classifica aggiornata prima di Inter-Arsenal

La classifica aggiornata della Fase Campionato di Champions League prima del fischio d'inizio di Inter-Arsenal. CONSULTA LA CLASSIFICA

19:10

Champions League: Inter-Arsenal, le probabili formazioni

Inter-Arsenal, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Chivu.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Merino, Martin, Eze; Saka, Gabriel Jesus, Trossard. Allenatore: Arteta.

19:05

Dove vedere Inter-Arsenal in tv

Dove vedere Inter-Arsenal in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

19:01

Inter-Arsenal, alle 21 il calcio d'inizio

Alle 21 il calcio d'inizio di Inter-Arsenal, gara valida per la settima giornata della Fase Campionato di Champions League.

Stadio San Siro - Milano

Da non perdere

Inter-Arsenal

