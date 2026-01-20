Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 20 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
McTominay sblocca Copenhagen-Napoli: l'urlo di Conte in panchina è impressionante

McTominay sblocca Copenhagen-Napoli: l'urlo di Conte in panchina è impressionante

Lo scozzese porta avanti gli azzurri in Danimarca: l'allenatore scarica tutta l'adrenalina della serata dopo il gol
2 min
TagsMcTominayContenapoli

Scott McTominay si conferma l'uomo dei momenti decisivi. In una serata delicatissima per il Napoli, se non decisiva per il percorso degli azzurri in Champions League, lo scozzese porta avanti i suoi contro il Copenaghen nel momento migliore per farlo. Pochi minuti prima l'espulsione di Delaney per la brutta entrata ai danni di Lobotka, poco dopo il gol di testa su calcio d'angolo dell'ex Manchester United. Un gol dal peso specifico enorme, e lo sa bene Antonio Conte.

Conte impazzisce dopo il gol di McTominay in Copenaghen-Napoli

Dopo la rete che ha sbloccato la partita e l'esultanza della squadra, le telecamere sono andate a pescare la reazione di Antonio Conte, in preda a un momento di grandissima euforia. Un forte urlo dell'allenatore degli azzurri per scaricare l'adrenalina di una serata importantissima. Un grido che arriva dopo un'ottima prima parte di gioco della sua squadra, che però ancora non riusciva a sbloccare la partita. Più la situazione si sarebbe protratta e più i rischi sarebbero aumentati: McTominay ha messo un primo tassello importante e Conte ha potuto sfogarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partitaDelenay espulso, la brutta entrata su Lobotka

