McTominay sblocca Copenhagen-Napoli: l'urlo di Conte in panchina è impressionante

Conte impazzisce dopo il gol di McTominay in Copenaghen-Napoli

Dopo la rete che ha sbloccato la partita e l'esultanza della squadra, le telecamere sono andate a pescare la reazione di Antonio Conte, in preda a un momento di grandissima euforia. Un forte urlo dell'allenatore degli azzurri per scaricare l'adrenalina di una serata importantissima. Un grido che arriva dopo un'ottima prima parte di gioco della sua squadra, che però ancora non riusciva a sbloccare la partita. Più la situazione si sarebbe protratta e più i rischi sarebbero aumentati: McTominay ha messo un primo tassello importante e Conte ha potuto sfogarsi.