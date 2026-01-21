Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Mourinho in hotel a Torino: si emoziona per la sorpresa dei tifosi della Roma e la battuta sul futuro

José ha incontrato un gruppo di romanisti che gli ha portato anche un cartellone d’amore
Chiara Zucchelli
1 min
TagsMourinhoRoma

José Mourinho ha incontrato ieri sera in hotel a Torino, alla vigilia di Juve - Benfica, un gruppo di tifosi romanisti che è rimasto in città dopo la trasferta di domenica scorsa. Avvisato da Rui Costa, Mou è sceso in tuta e maglia a maniche corte nonostante il gelo e si è fermato qualche minuto con i ragazzi.

Sul possibile ritorno a Roma in futuro si è limitato a un classico “non si sa mai”, ma la sorpresa dei romanisti gli ha fatto piacere e anche tanto. Anche se sono passati due anni e cinque giorni dal suo esonero con la Roma certe cose non cambiano mai: un amore che era e resterà fortissimo. Come dimostrano anche le chiacchiere sull’Europa e le due finali di Tirana e Budapest.

