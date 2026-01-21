ROMA - Gol, colpi di alta classe, emozioni e anche qualche sorpresa nei match che oggi (21 gennaio) hanno concluso il programma del settimo (e penultimo) turno della fase campionato di Champions League , in una giornata che ha visto scendere in campo anche l' Atalanta ( sconfitta a Bergamo dall'Athletic Bilbao ) e la Juventus ( vittoriosa allo Stadium contro il Benfica di Mourinho ).

Kane spinge il Bayern agli ottavi, poker Barcellona a Praga

Ottavi già in tasca per il Bayern Monaco, che batte 2-0 i belgi dell'Union Saint-Gilloise e salendo a quota 18 punti (a -3 dalla capolista Arsenal) è ormai sicuro di un posto tra le prime otto. Dopo un primo tempo bloccato è Kane a trascinare i bavaresi con una doppietta (34 ora i suoi gol stagionali in 29 presenze complessive): il centravanti inglese va a segno prima di testa su corner calciato da Olise (52') e poi su rigore (55'). In dieci dal 63' per l'espulsione dell'ex napoletano Kim (doppio giallo), la squadra di Kompany gestisce il doppio vantaggio senza particolari affanni e fallisce addirittura il tris con Kane, che spiazza di nuovo il portiere su rigore ma stavolta colpisce la traversa (80').

Vittoria con qualche brivido invece per il Barcellona, che passa a Praga contro lo Slavia (2-4). Cechi avanti su azione da corner con Kusej (10'), i catalani ribaltano la situazione con una doppietta di Fermin (34' e 42') ma i padroni di casa trovano il pari prima del riposo, con uno sfortunato autogol di Lewandowski e ancora sugli sviluppi di un angolo (44').Nella ripresa l'infortunato Pedri lascia il posto a Dani Olmo (61') che ci mette un paio di minuti per riportare avanti il Barça con uno splendido destro all'incrocio (63'), mentre al 71' arriva il riscatto di Lewandowski che serve il poker per i blaugrana, in piena corsa per un posto tra le prime otto del maxi-girone. Già eliminato invece lo Slavia Praga.

Il Liverpool passa a Marsiglia, vincono Chelsea e Newcastle

Colpo pesante per il Liverpool, che espugna il 'Velodrome' battendo 2-0 il Marsiglia del tecnico italiano De Zerbi e aggancia il Real Madrid terzo in classifica a quota 15 punti. Con l'egiziano Salah subito titolare dopo le fatiche in Coppa d'Africa, i 'Reds' trovano il vantaggio prima del riposo su punizione: i marsigliesi in barriera saltano e il rasoterra di Szoboszlai beffa così il portiere di casa Rulli, che aveva rinunciato al 'coccodrillo'. Nella ripresa i francesi cercano con insistenza il pari ma vanno al tappeto al 73', quando Rulli fa autogol su un cross basso di Frimpong. Nel recupero poi (90+3') la rete del definitivo 0-3 firmata da Gakpo.

Successo di misura ma altrettanto pesante quello ottenuto dal Chelsea di Rosenior (all'esordio in Champions) contro il Pafos a 'Stamford Bridge': per più di un'ora vani gli attacchi dei 'Blues' che passano però al 78' con Caicedo, bravo a risolvere di testa una mischia in area cipriota e a regalare i suoi una vittoria che li lascia in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi.

Tre punti d'oro anche per il Newcastle, che batte 3-0 in casa il PSV e sale momentaneamente al settimo posto in classifica. Primo tempo dominato da Tonali e compagni, che sbloccano il risultato con Wissa (8') e poi raddoppiano con Gordon (30'). Un cambio obbligato per parte prima dell'intervallo: fuori l'ex romanista Salah-Eddine tra gli olandesi (dentro Obispo al 45') e Bruno Guimaraes tra i padroni di casa (dentro Miley al 45+3'). Nella ripresa poi il tris servito da Barnes (80').

Pari tra Galatasaray e Atletico, il Qarabag elimina l'Eintracht

Dopo tre vittorie di fila in Champions solo un pari per l'Atletico Madrid di Simeone a Istanbul contro il Galatasaray (1-1). Con Osimhen in campo dopo il bronzo vinto con la Nigeria in Coppa d'Africa, i turchi partono subito all'assalto ma si fanno infilare al 4', quando Giuliano Simeone (figlio del 'Cholo') va a segno su assist dell'ex atalantino Ruggeri. Il vantaggio degli spagnoli dura però poco più di un quarto d'ora, perché l'autogol di Llorente al 20' riporta a galla i padroni di casa che reggono poi all'assalto dell'Atletico, a cui non bastano nella ripresa gli ingressi di Griezmann e dell'ex juventino Nico Gonzalez per spuntarla. Finisce 1-1 e con un pari che non basta al Galatasaray per scalare posizioni nella zona playoff né agli spagnoli per 'infilarsi' tra le prime otto e diventare padroni del proprio destino in vista dell'ultima giornata della fase campionato.

Già eliminati intanto i tedeschi dell'Eintracht Francoforte, battuti 3-2 a Baku dal Qarabag, che con questo successo entrano invece in zona playoff: avanti i padroni di casa con Duran (4'), poi l'uno-due ospite con Uzun (10') e Chalibi (su rigore al 71') prima della nuova rete di Duran (80') e del definitivo tris trovato dagli azeri nel recupero (90+4') con Mustafazada.

