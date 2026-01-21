Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Miretti e David si divorano il gol della Juve contro il Benfica, la reazione di Spalletti è virale

I bianconeri sprecano due grandi occasioni per passare in vantaggio nella partita dello Stadium, valida per la penultima giornata della League Phase di Champions
2 min
Spalletti juve Benfica

La Juventus non riesce a sbloccare la partita contro il Benfica nel primo tempo, nonostante le diverse occasioni. Le due più importanti sono arrivate dalle parti di Fabio Miretti e Jonathan David. La prima quella per il trequartista che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, viene lasciato solo sul secondo palo, calcola bene i tempi per impattare il pallone, ma non riesce a dargli direzione e finisce di poco alto. Nel finale della prima frazione, McKennie dal fondo mette un cross in mezzo dove c'è David che non si aspetta il liscio di Araujo e da solo a centro area la mette fuori di testa, tra i mugugni dello Stadium e le reazioni di Spalletti.

Mani in faccia per Spalletti in Juve-Benfica: le chance sprecate

In tutto questo, le telecamere sono andate subito a pescare l'allenatore dei bianconeri dopo entrambe le occasioni. Stessa reazione per entrambe le chance: mani in faccia e discussione con la panchina. Reazioni che riflettono perfettamente lo stato d'animo dei tifosi juventini dopo le due grandi occasioni sprecate. Uno Spalletti che nel primo tempo ha preso diversi appunti, segno che qualcosa non sta andando come vuole lui. Il Benfica ha avuto più di qualche occasione dove ha impensierito Di Gregorio, ma i bianconeri hanno chiuso in crescendo la prima frazione, dopo un buon inizio. 

Champions League

