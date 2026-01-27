Divieti per i tifosi della Juve prima del Monaco: il club esprime "stupore" in una nota

Nizza e Cap d'Ail 'vietate' ai tifosi della Juve: la nota del club

Il club bianconero, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale nella serata alla vigilia della partita, "prende atto" esprimendo "tuttavia stupore per una decisione estremamente tardiva, che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà. Inoltre, tale decisione sembra basarsi su fatti risalenti al passato che non riguardano in alcun modo le trasferte all’estero dei sostenitori bianconeri. Tanti nostri tifosi risiedono nelle Alpi Marittime. Diverse migliaia di cittadini italiani lavorano quotidianamente nel Principato di Monaco, alcuni dei quali sono sostenitori della Juventus. Auspichiamo che questi elementi vengano presi in considerazione dalle autorità locali. Chiediamo infine ai nostri tifosi già presenti sul posto, o che raggiungeranno domani, mercoledì 28 gennaio, il Principato di Monaco, di rispettare le indicazioni dell’ordinanza prefettizia emanata questa sera".

Quali sono i divieti per i tifosi bianconeri e quando saranno in vigore

Di seguito i divieti decisi dalla Prefettura delle Alpi Marittime, in vigore dalle ore 18:00 di martedì 27 gennaio 2026 fino alle ore 00:00 di mercoledì 28 gennaio 2026):

Divieto di circolazione e stazionamento - Nel periodo indicato, è vietato ai tifosi della Juventus circolare o fermarsi sulla via pubblica nei comuni di Cap d’Ail e Nizza, nonché lungo l’autostrada A8, se si dichiarano o si comportano come tifosi della Juventus. Comune di Cap d’Ail: Avenue du 3 Septembre; Place de la Liberté; Plage Marquet (anfiteatro e parcheggio); Pointe des Douaniers; Sentiero del litorale; Porto di Cap d’Ail (Quai des Princes); Avenue du Port; Avenue Charles Blanc; Boulevard François de May; Avenue Raymond Gramaglia; Avenue de la Gare (stazione e piazzale); Confine franco-monegasco. Comune di Nizza: Promenade des Anglais; Avenue de Verdun; Avenue Victor Hugo; Place Masséna; Avenue Jean Médecin; Stazione Thiers; Avenue Thiers; Avenue Félix Faure; Place Garibaldi; Rue Bonaparte; Place du Pin; Quai des Docks; Quai des États-Unis; Tutte le ulteriori aree comprese nel perimetro indicato dal decreto prefettizio.

Divieto relativo alle bevande alcoliche - Nelle stesse aree e negli stessi orari è vietato: consumare bevande alcoliche sulla via pubblica; vendere bevande alcoliche da asporto; trasportare bevande alcoliche. Il divieto non si applica al consumo di alcol all’interno di bar e ristoranti regolarmente autorizzati.