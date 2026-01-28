Conte-Spalletti, battaglia navale

Le parole sono pietre appuntite, spigolose. Le parole di Spalletti sono rotonde, levigate dalla personale filosofia zen e dal suo karma toscano. Dispensatore di allegra mestizia, Luciano parla addormentando. Le parole di Spalletti non feriscono, sono parole contundenti. Non si sa bene che cosa abbia detto dopo Juventus-Napoli. Se ha detto che il Napoli ha giocato con una formazione di tutti titolari (otto ne erano in infermeria) è una bischerata bella e buona, proposta