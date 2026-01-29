Corriere dello Sport.it
giovedì 29 gennaio 2026
Ascolti top per la Uefa Champions League su Sky

Oltre un milione e 777 mila spettatori medi per il mercoledì che ha chiuso la “league phase”. In 730 mila per il postpartita di Champions League Show
Ascolti al top per l’ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, la serata che ha chiuso la prima fase del torneo è stata vista da 1 milione 777 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 777 mila spettatori unici**.

Nello specifico, il match Monaco-Juventus – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 - è stato visto da 668 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 1 milione 319 mila spettatori unici** e il 3,2% di share*.

La vittoria dell’Inter a Dortmund – dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 – ha raccolto 557 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 118 mila spettatori unici** e il 2,7% di share*.

Ottimi i dati della Diretta Gol di tutti i match - dalle 21 su Sky Sport 251 – che ha registrato 476 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 1 milione 59 mila spettatori unici** e il 2,3% di share*. Ascolti al top anche per Champions League Show, con Federica Masolin e i suoi ospiti che hanno raccolto nel postpartita 730 mila spettatori medi**.

Il sorteggio da Nyon in diretta su Sky Sport 24

Domani dalle 12 su Sky Sport 24 appuntamento con Mario Giunta, Paolo Condò e Marco Bucciantini per seguire in diretta il sorteggio dei playoff, con Inter, Juventus e Atalanta che scopriranno le avversarie da sfidare per conquistare l’accesso agli ottavi di finale. Collegamenti live da Nyon con Francesco Cosatti che raccoglierà le dichiarazioni e le reazioni dei dirigenti delle società che si alterneranno ai microfoni di Sky Sport.  A seguire, i sorteggi dei playoff di UEFA Europa League.

