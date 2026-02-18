Spalletti e la difficile conferenza stampa in Turchia: "Ma che vuol dire... Non mi interessa!"
Problemi su problemi. Non solo la difesa, anche la conferenza stampa post partita è stata un mezzo disastro in Turchia. Spalletti e l'interprete non riuscivano a sentire l'audio nelle cuffie. Il volume sembrava basso, almeno guardando l'espressione dell'allenatore della Juve. "Io non sento, non ho capito la domanda". Poi in inglese Spalletti chiede se si può ripetere la domanda del giornalista turco. La situazione sembra migliorare a un certo punto ma:"Gli ultimi cinque gol nella mia storia alla Juventus? Che vuole dire gli ultimi cinque gol nella mia storia alla Juventus?".
La risposta di Spalletti dopo i cinque gol del Galatasaray
Interviene, quindi, una voce fuori campo e chiarisce: "Credo che chiude se si ricorda l'ultima volta che la Juventus ha preso cinque gol...". A quel punto Spalletti va dritto al punto: "Ah no, ma dice di me, nella mia storia della Juventus. No, nella storia della Juventus non ricordo quando abbiamo preso cinque gol e non mi interessa neanche ricordarmelo...".