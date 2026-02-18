Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Spalletti e la difficile conferenza stampa in Turchia: "Ma che vuol dire... Non mi interessa!"

L'allentore, dopo la sconfitta contro il Galatasaray, ha dei problemi con le cuffie ma anche con una domanda: i dettagli
2 min

Problemi su problemi. Non solo la difesa, anche la conferenza stampa post partita è stata un mezzo disastro in Turchia. Spalletti e l'interprete non riuscivano a sentire l'audio nelle cuffie. Il volume sembrava basso, almeno guardando l'espressione dell'allenatore della Juve. "Io non sento, non ho capito la domanda". Poi in inglese Spalletti chiede se si può ripetere la domanda del giornalista turco. La situazione sembra migliorare a un certo punto ma:"Gli ultimi cinque gol nella mia storia alla Juventus? Che vuole dire gli ultimi cinque gol nella mia storia alla Juventus?".  

 

 

La risposta di Spalletti dopo i cinque gol del Galatasaray 

Interviene, quindi, una voce fuori campo e chiarisce: "Credo che chiude se si ricorda l'ultima volta che la Juventus ha preso cinque gol...". A quel punto Spalletti va dritto al punto: "Ah no, ma dice di me, nella mia storia della Juventus. No, nella storia della Juventus non ricordo quando abbiamo preso cinque gol e non mi interessa neanche ricordarmelo...".   

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

