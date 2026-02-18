Spalletti e la difficile conferenza stampa in Turchia: "Ma che vuol dire... Non mi interessa!"

Problemi su problemi. Non solo la difesa , anche la conferenza stampa post partita è stata un mezzo disastro in Turchia. Spalletti e l'interprete non riuscivano a sentire l'audio nelle cuffie. Il volume sembrava basso, almeno guardando l'espressione dell'allenatore della Juve . "Io non sento, non ho capito la domanda". Poi in inglese Spalletti chiede se si può ripetere la domanda del giornalista turco. La situazione sembra migliorare a un certo punto ma:"Gli ultimi cinque gol nella mia storia alla Juventus? Che vuole dire gli ultimi cinque gol nella mia storia alla Juventus?".

La risposta di Spalletti dopo i cinque gol del Galatasaray

Interviene, quindi, una voce fuori campo e chiarisce: "Credo che chiude se si ricorda l'ultima volta che la Juventus ha preso cinque gol...". A quel punto Spalletti va dritto al punto: "Ah no, ma dice di me, nella mia storia della Juventus. No, nella storia della Juventus non ricordo quando abbiamo preso cinque gol e non mi interessa neanche ricordarmelo...".